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Yaşam

Düzce'de eve yıldırım düştü, alev alev yandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak yağışın ardından bir eve yıldırım düşmesi sonucu alev alev yandı.

IHA23 Haziran 2020 Salı 18:08 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 18:08
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Olay, öğlen saatlerinde Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Karatavuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca’da öğlen saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve gök gürültüsü başladı. Yağışın etkisini göstermesi ile birlikte Karatavuk köyünde Metin Meydan isimli vatandaşın evine yıldırım düştü. Yıldırımın ardından ev alev alev yanarak küle döndü. Evin içerisinde tüp patlamasından korkan vatandaşlar eve yaklaşamazken, itfaiye ekipleri yangında soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeni ile ev kullanılamaz hale geldi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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