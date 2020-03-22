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Yaşam

''Eviniz daha güvenli'' diyen doktora saldırdı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne baş ağrısı şikayetiyle giden S.A., 'Durumunuz ciddi değil, koronavirüs nedeniyle eviniz daha güvenli' diyen doktor Okan K.'ye yumrukla saldırdı. S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA22 Mart 2020 Pazar 15:05 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 15:17
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Olay, öğle saatlerinde, Düzce'deki Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen S.A., acilen tedavi edilmek istediğini söyledi. Acil serviste görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, koronavirüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olduğunu söyledi. Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı. Hastanedeki güvenlik görevlileri araya girerken, S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Doktor Okan K. ise darp raporu aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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