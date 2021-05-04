İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Mayıs 2021 Salı / 22 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3168
  • EURO
    10,0098
  • ALTIN
    476.861
  • BIST100
    1416.25
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Düzce'de görülen kuzey şeritli semender izlemeye alındı
Yaşam

Düzce'de görülen kuzey şeritli semender izlemeye alındı

Düzce'de görülen kuzey şeritli semenderi izleme çalışmaları başladı.

AA04 Mayıs 2021 Salı 18:00 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 18:00
ABONE OL
Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" devam ediyor.

Kentte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Beyköy beldesinde bulunan 1300 rakımlı Torkul Göleti'nde görülen kuzey şeritli semender izlemeye alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.