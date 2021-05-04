Düzce'de görülen kuzey şeritli semender izlemeye alındı

Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' devam ediyor.<img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/05/04/24440989.jpg'/><p>Kentte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Beyköy beldesinde bulunan 1300 rakımlı Torkul Göleti'nde görülen kuzey şeritli semender izlemeye alındı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/05/04/24440991.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/05/04/24440992.jpg'/>