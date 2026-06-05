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Yaşam

Düzce'de koku üzerine girilen evde ceset bulundu

Düzce'de bir apartmandan gelen koku üzerine polis ekiplerince yapılan incelemede ceset bulundu.

AA5 Haziran 2026 Cuma 07:22 - Güncelleme:
Düzce'de koku üzerine girilen evde ceset bulundu
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Aziziye Mahallesi 862 Sokak'taki apartmanın giriş katındaki daireden koku gelmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler öncelikle kokunun doğalgaz kaçağı olduğunu düşünerek apartmanın hattının gazını kesti. Daha sonra kokunun yalnız yaşayan 68 yaşındaki Hüseyin Taraf'ın dairesinden geldiğini tespit eden ekipler eve girdi.

Yapılan incelemede Taraf'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Taraf'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emekli öğretmen olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen Taraf'ın bayramın 1. günü komşularıyla bayramlaştıktan sonra görülmediği belirtildi.

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