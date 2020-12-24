Düzce'de kumar baskını

DHA 24 Aralık 2020 Perşembe 18:38 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 18:38

Düzce'de boş binanın en üst katında kumar oynayan 3 kişi, polisi görünce çatıdan atlayarak yan binaya geçip, kaçmaya çalıştı. Polis, 3 kişiyi yakalayarak toplam 12 bin 150 TL ceza kesti.

Olay akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Polis, boş binanın en üst katında kumar oynayan 3 kişinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlnen operasyonda polisi gören 3 kişi binanın çatı katından yan binada bulunan bir dairenin balkonuna atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kaçan kişileri kısa sürede yakaladı. 3 kişi gözaltına alınarak Şehit Polis Osman Çatana Polis Merkezi’ne götürüldü. 3 kişinin kumar oynadıkları binada iskambil kağıtları, alkol şişeleri ve bir miktar para ele geçirildi. 3 kişiye toplam 12 bin 150 TL ceza kesildi.