Düzce'de motosiklet kaza yaptı: 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

DHA 20 Eylül 2020 Pazar 23:59 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 23:59

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Düzce Beçi Sapağı mevkisinde meydana geldi. Emre Sönmezoğlu (27) yönetimindeki 81 AAG 372 plakalı motosiklet, park halindeki 34 PC 7857 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Emre Sönmezoğlu ile yolcu konumunda bulunan eşi Asuman Sönmezoğlu metrelerce sürüklendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekibi yaralı kadını Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. 5 aylık hamile olan Sönmezoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Sönmezoğlu'nun tedavisine devam edilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.