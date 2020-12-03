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Yaşam

Düzce'de sokaklar sessiz

Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde akşam saat 21.00'den saat 05.00'e kadar geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce'de sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen sokaklar drone ile havadan görüntülendi.

IHA03 Aralık 2020 Perşembe 00:19 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 00:19
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Koronavirüs salgını nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni tedbirleri açıklamış ve hafta içi saat 21.00’dan 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararlarını açıklamıştı. 

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Düzceliler evlerine gitti. Kısıtlama nedeni ile sokaklarda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sürdürmeye devam etti. Kısıtlama kapsamında izinli olan kişilerin belgelerini kontrol eden ekipler, izni olmayanlara da cezai işlem uyguladı. Düzce’de boş sokaklar ise drone ile havadan görüntülendi.

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