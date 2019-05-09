e okul MEB öğrenci girişi nasıl yapılır sınav notu sorgulama! e okul ne zaman kapanacak sınav sonuçları sorgula!

Öğrenci ve veliler, “ e okul MEB öğrenci girişi nasıl yapılır” sorusuna yanıt arıyor. Okulların kapanmasına sayılı günler kala e- okul sisteminde büyük bir yoğunluk yaşanmakta. Öğrenci ve veliler sınav sonuçlarını ve devamsızlıklarını öğrenebilmek için son günlerde sistemi yoğun olarak kullanmakta.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hizmete sunulan e Okul giriş ile birçok bilgiye erişebilirsiniz E okul MEB öğrenci girişine herhangi bir arama motorundan ulaşılabildiği bilinmekle birlikte, T.C. kimlik numarası ile okul numarasının bilinmesi e okul öğrenci girişine ulaşmak için gereken bilgiler arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci e okul üzerinden ders programı girişlerine, e-karneye, alınan belgelere ulaşabiliyor. Peki, Peki, 2019 e-Okul VBS giriş sistemi ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte e- okul MEB öğrenci girişi ve sınav notu sorgulama ekranı…

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Herhangi bir arama motorunda E-Okul’a giriş yapmak mümkün. T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmesi gerekiyor. Giriş butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine erişmiş olacaksınız.

e-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

*Devamsızlık sorgulama

*Yazılı sonuçları

*Sözlü sonuçları

*Karne notları

*Haftalık ders programları

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak, e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

MEB E-OKUL GİRİŞ SAYFASI 2019!

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

e-OKUL SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI YARARLAR NELER?

1- Sınav sonuçlarını öğrenmek

2- Haftalık ders programını öğrenebilir

3- Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

4- Sınav tarihlerini öğrenebilir

5- Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

6- Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan 2018 - 2019 2. kanaat dönemi, 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. Böylece 17 Eylül'de başlayan 2018 - 2019 eğitim öğretim dönemi sona ererek, yaz tatili başlayacak.