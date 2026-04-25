Ece Vahapoğlu'yla Mutluluk İçin'e Ayşe Balıbey ve Özgür Bolat konuk oldu

Programın ilk bölümünde komedyen ve senarist Ayşe Balıbey konuk oldu.





Balıbey, avukatlıktan komedyenliğe uzanan kariyer dönüşümünü samimi bir dille anlattı. "Kahkahanın matematiği var mı?", "Kadın komedyen olmak zor mu?" gibi sorular üzerinden sahne dünyasındaki deneyimlerini paylaşırken, ilham aldığı ve beğendiği kadın komedyenlere de değindi. Ayrıca büyük ilgi gören Gelin Takımı filminin birinci ve ikinci yapımlarında senaryo yazım sürecinin perde arkasını da izleyicilerle paylaştı. Ayşe Balıbey, Gelin Takımı serisinin üçüncü filmi için senaryo çalışmalarının başladığının müjdesini de verdi. Yeni projeyle ilgili heyecanını paylaşan Balıbey, hazırlık sürecinin başladığını ve izleyicileri sürprizlerle dolu bir hikâyenin beklediğini ifade etti.

Programın ikinci bölümünde eğitim bilimci ve yazar Özgür Bolat konuk olarak yer aldı. Bolat, ailelerin en sık dile getirdiği "çocukla iletişim kuramıyorum" ifadesi üzerinden ebeveyn-çocuk ilişkisini ele aldı. Çocuklarla sağlıklı iletişim kurmanın yolları, özgüven ile kibir arasındaki ince çizgi ve çocuklarda iç motivasyonun nasıl geliştiği konularını anlattı. Ayrıca ailelerin farkında olmadan narsistik eğilimleri besleyen yaklaşımları olup olmadığına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, çocukları şiddet eğilimine sürükleyen temel etkenlere de değinerek kapsamlı bir "güvenlik protokolü" yaklaşımını izleyicilerle paylaştı ve bu protokolün çocuk gelişimindeki kritik rolünü anlattı.

Program, hem bireysel dönüşüm hem de toplumsal farkındalık açısından izleyicilere güçlü mesajlar sunarak sona erdi.