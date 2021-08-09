9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:53 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:53

Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde ablasıyla birlikte yaşayan Eda Nur Kaplan 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak hayatına son verdi. Ölmeden önce annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Hakkını helal et" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Haber sonrası "Eda Nur Kaplan kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Eda Nur Kaplan neden öldü?" gibi sorular merak edilmeye başlandı. İşte herkesin yüreğini yakan Eda Nur Kaplan'ın ölümüne dair ayrıntılar...

EDA NUR KAPLAN NEDEN ÖLDÜ?

Ankara'da yaşayan Eda Nur Kaplan, intiharından bir gün önce karakola giderek iki kişi tarafından cinsel istismara uğradığını söyleyerek şikayette bulundu.

Olaydan sonra hastaneye götürülen Eda Nur Kaplan'ın kontrolünde cinsel saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi. Ancak şikayet üzerine ismini verdiği Mehmet A. yakalanarak gözaltına alındı. Delil yetersizliğinden dolayı Mehmet A.'nın serbest bırakıldı.

Olaydan 1 gün sonra Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Sitede yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yerdeki Eda Nur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Eda Nur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"HAKKIMI YERDE BIRAKMAYIN"

İntiharından bir gün önce karakola giderek iki kişi tarafından cinsel istismara uğradığını dile getirip şikayetçi olan Eda Nur Kaplan, geride bir de not bıraktı.

Eda Nur'un annesine seslenerek yazdığı notta, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Her gün canı acıyacağına bir gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et. Ömer'i, ablamı, Aleyna'yı Almanya'yı çok seviyorum. Unutmayın beni. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun. Neyse hepinizi çok seviyorum, iyi bakın kendinize. Ben yapamadım ama siz güzel günler için yaşayın" ifadeleri yer aldı.

Eda Nur Kaplan'ın intihardan önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü 2 kişi hakkında polise suç duyurusunda bulundu.

Eda Nur'un ismini bilmediği, ancak Mehmet A.'nın sorgusunda ismini verdiği diğer şüpheli Yusuf G.'nin de arandığı öğrenildi.

EDA NUR KAPLAN KİMDİR?

Babasını küçük yaşta kaybeden, yetiştirme yurdunda büyüyen Eda Nur Kaplan'ın Ankara'da ablasıyla birlikte yaşadığı öğrenildi. 18 yaşında olan genç kızın annesinin Almanya'da olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, Eda Nur Kaplan bugün Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAKANLIK'TAN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayetçi olduktan sonra geride bir not bırakarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olacağını duyurdu.

"DAVA AÇILIRSA MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Konuyla ilgili bugün bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise "07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız." dedi.