27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7828
  • 6,3858
  • 278.505
  • 101066
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

EDHO yeni sezon başlama tarihi belli mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar hakkında internet araştırmaları yapılıyor. EDHO yeni sezon başlama tarihi belli mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Salı akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için geri sayım başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonuna dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında internet araştırmaları yapılmaya devam ediyor. Tüm dizi takipçileri EDHO yeni sezon başlama tarihi belli mi?  Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediyorlar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. 
 
EDHO YENİ SEZON BAŞLAMA TARİHİ BELLİ Mİ?  
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun Eylül ayının 2. haftası başlaması bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz yıl 25 Eylül Salı günü başlamıştı. 
 
YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLADI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.
 

 
 
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLAMAZ'A 3 YENİ TRANSFER
4 sezondur ekranlarda başarılı reytinglere imza atan dizinin yeni bölümlerinde Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen katıldı. Dizinin 5. sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak. 
 
SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU? 
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
 
 
 
Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.
 
Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

Görenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kendini yakan 'Mavi Kız' hayatını kaybetti! Bizi affet...

Kendini yakan 'Mavi Kız' hayatını kaybetti! Bizi affet...

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

ABD askeri heyetiyle görüşme sonrası MSB'den açıklama

ABD askeri heyetiyle görüşme sonrası MSB'den açıklama

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

'Otoyollarda hız sınırının artırılması için çalışma yapıyoruz'

'Otoyollarda hız sınırının artırılması için çalışma yapıyoruz'

Korku filmi senaryolarını aratmayan cinayet! Sevgilisine böyle tuzak kurdu

Korku filmi senaryolarını aratmayan cinayet! Sevgilisine böyle tuzak kurdu

Dünyanın en büyüğü: Uçak gemilerini imha edebiliyor!

Dünyanın en büyüğü: Uçak gemilerini imha edebiliyor!

'Türkiye, bizim için çok önemli'

'Türkiye, bizim için çok önemli'
 

POPÜLER HABERLER

Görenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendiler

Görenler şaşkına döndü! Böyle görüntülendiler

Tarihi başarı! Akıncı İHA uçuşa hazır

Tarihi başarı! Akıncı İHA uçuşa hazır

TurAz Kartalı'ndan gururlandıran görüntüler

TurAz Kartalı'ndan gururlandıran görüntüler

Alışveriş yapan eşlerini bekleyen erkeklerin komik halleri

Alışveriş yapan eşlerini bekleyen erkeklerin komik halleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA