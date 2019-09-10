Başrollerini Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında internet araştırmaları yapılmaya devam ediyor. Tüm dizi takipçileri EDHO yeni sezon başlama tarihi belli mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediyorlar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

EDHO YENİ SEZON BAŞLAMA TARİHİ BELLİ Mİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun Eylül ayının 2. haftası başlaması bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz yıl 25 Eylül Salı günü başlamıştı.

YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLADI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLAMAZ'A 3 YENİ TRANSFER

4 sezondur ekranlarda başarılı reytinglere imza atan dizinin yeni bölümlerinde Naz Elmas, Selda Alkor ve Burak Sergen katıldı. Dizinin 5. sezon çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.

Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.