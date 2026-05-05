  • Edirne'de dev Kakava ateşi yandı! Binlerce kişi baharın gelişini kutladı
Edirne'de dev Kakava ateşi yandı! Binlerce kişi baharın gelişini kutladı

Edirne'de binlerce yerli ve yabancı turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'nde dev Kakava ateşi protokol üyeleri tarafından bolluk, bereket ve barış dilekleriyle yakılırken; Sarayiçi'nde bir araya gelen binlerce kişi Roman müzikleri eşliğinde dans edip ateş üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı.

AA5 Mayıs 2026 Salı 16:47
Şenliklere katılmak için kente gelen çok sayıda turist, kutlamaların yapıldığı Sarayiçi'nde müzik eşliğinde eğlendi. Geleneksel kıyafetler giyen Roman müzik topluluklarının hareketli ezgilerine eşlik eden turistler renkli görüntüler oluşturdu.

Kanuni Köprüsü'nde oluşturulan kortej Edirne Belediye Bandosu eşliğinde ateşin yakılacağı alana geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Hıdrellezin barış ve mutluluğun, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade eden Vali Sezer, "Tarihin, medeniyetin, huzurun, barışın simgesi Edirne'ye yurt içi ve yurt dışından gelen herkesi misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Sezer, Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin uluslararası kültürel bir değer olduğunu anımsattı.

Bu değerin Edirne'de bulunmasının büyük bir şans olduğu söyleyen Sezer, "Kakava ateşinin bolluk ve bereket için yanmasını, sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Aynı zamanda dilekler dileniyor tüm dileklerin gönlünüzce olmasını dünyaya güzellikler getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da koordineli bir hazırlık döneminin, başarılı bir organizasyonun ortaya çıkmasına katkı sunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Akın, dostluğun, kardeşliğin ve barışın kenti Edirne'nin bir marka şehir olduğunu ifade etti.

Kakava ateşinin, bereketin, demokrasinin, barışın, mutluluğun, adaletin, sağlığın, insanca yaşamanın ateşi olmasını dileyen Akın, şenliklerin hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya ve Çeribaşı Fikri Ocak da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kakava ateşini simgeleyen odun yığınları, Vali Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Akın, Çeribaşı Ocak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer protokol üyelerince tutuşturuldu.

Daha sonra katılımcılar ateşin üstünden atlayıp, ateş çevresinde dans etti. Fotoğraf sanatçıları da renkli görüntüler çekme imkanı buldu.

Konser ve dans gösterileriyle süren kutlamalar, yarın şafak sökmeden Tunca Nehri kenarında yapılacak programla devam edecek.

  • edirne
  • kakava ateşi
  • baharın gelişi
  • bahar kutlaması

