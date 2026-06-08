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Yaşam

Edirne'de feci kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken tırın altında kaldı

Edirne'nin Havsa ilçesinde tır çarpması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan yaya öldü.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
Edirne'de feci kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken tırın altında kaldı
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23 Kasım Caddesi'nde M.Ç idaresindeki 10 ARK 029 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ç'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, dorseyi vinç yardımıyla kaldırarak cenazeyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Cenaze cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü, gözaltına alındı.

  • tır çarpması
  • yol kesişmesi
  • ölüm

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