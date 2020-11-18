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Yaşam

Edirne'de FETÖ operasyonu

Edirne Keşan'da yapılan FETÖ operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

DHA18 Kasım 2020 Çarşamba 21:58 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 21:58
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Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan 2 ticari takside yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alınan 5’i FETÖ şüphelisi 7 kişi tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-İpsala kara yolu üzerinde 2 ticari taksiyi durdurdu. Araçtakilerin yapılan kimlik ve UYAP sorgularında yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri H.G., H.D., M.D.T., A.Ü., S.K., H.Y. ve H.C. ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen K.O.A., H.S.K. ve İ.A. oldukları belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. ;H.Y., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. ve İ.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.G., H.D., M.D.T., A.Ü. ve S.K. ‘FETÖ’ye üye olmak, K.O.A. ve H.S.K. ise ‘göçmen kaçakçılığı yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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