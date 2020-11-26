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Yaşam

Edirne'de FETÖ operasyonu

Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 6 FETÖ zanlısı tutuklandı.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 23:18 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 23:18
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 FETÖ zanlısından yurt dışına kaçma hazırlığındaki 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ zanlıları R.D, M,Y, B.İ, M.E, H.A, D.E. ve E.İ, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen K.U. ve E.U. ile terör örgütüne yardım ettikleri öne sürülen M.M.I. ve K.K'yi yakaladı.

Zanlılardan K.U. ve E.U. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.İ. savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından salıverilirken, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen R.D, M,Y, B.İ, M.E. ve H.A, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", M.M.I. ise "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklandı.

Zanlılardan D.E. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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