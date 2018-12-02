Edirne'de kahvehanede cinayet

Edirne'de dün bir kişinin kahvehanede av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, olaya ilişkin gözaltına alınan S.Ö. ve kardeşi E.Ö. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Karaağaç Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir kahvehanede, aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen S.Ö. (60) ile Gültekin Aydoğdu arasında tartışma çıkmış, S.Ö. yanında getirdiği av tüfeğiyle Aydoğdu'ya ateş açmıştı. Aydoğdu hayatını kaybederken, polis S.Ö. ve kardeşi E.Ö'yü gözaltına almıştı.