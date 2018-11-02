Edirne'de kalorifer kazanı patladı: 3 yaralı
Edirne'de, kalorifer kazanının patlaması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
- AA
Kocasinan Mahallesi'ndeki pek çok sitenin ısıtmasının sağlandığı Baca olarak bilinen mevkideki ısıtma merkezinden patlama sesi geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgeye şerit çekerek, vatandaşları uzaklaştırdı. Kalorifer kazanının patlaması sonucu ağır yaralanan kişi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Diğer 2 yaralıya da bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.
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