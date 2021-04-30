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Yaşam

Edirne'de ''tam kapanma'' denetimleri

Edirne'de polisler 17 günlük tam kapanmaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

AA30 Nisan 2021 Cuma 00:06 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 00:06
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Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın başlamasıyla denetimler devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktalarında, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorgulaması yaptı.

Seyahat izin belgeleri bulunmayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, Edirne kent merkezi ile Keşan ilçesindeki denetimlerde sürücülerin izin belgelerini kontrol ederek HES kodu ve GBT sorgusu yapan polis ekipleri, kurallara uymayanlar hakkında tutanak tuttu.

Edirne kent merkezi ile ilçelerde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

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