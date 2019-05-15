Edremit Körfezi'nde üreticide `zeytin sineği´ endişesi

Oksijen deposu Kazdağları ve Ege kıyılarının etkisindeki Edremit Körfezi, zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yere sahip bulunuyor. Bu sene gerekli soğuklamayı ve ihtiyacı olan yağışı alan zeytin ağaçları, `var´ yılı olarak adlandırılan, bol verim döneminde bulunuyor. Ancak zeytin sineğinde çok erken bir oluşun gözlemlendiği belirtildi.

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı ve zeytin üreticisi Mehmet Hakkı Semerci, zeytin sineğine karşı üreticilere uyarıda bulundu. Popülasyonu öğrenmek için tarlalardaki tuzakları kontrol eden Semerci, zeytin sineğinde aşırı fazlalık olmasına dikkat çekti. Zeytin sineğinde çok erken bir oluşum gözlemlendiğine dikkat çeken Semerci, geçen sene ekonomik olmadığı için toprağa düşen zeytinlerin toplanmadığını belirtti.

Yerde kalan zeytinlere o dönemki zeytin sineklerinin larva attığını ve bu sene de popülasyonda artış yaşandığını ifade eden Semerci, şöyle konuştu: "Bu dönem, zeytin sineğinin normalde hiç olmaması gerektiği bir dönem. 'Yerden toplanan zeytinleri yemeyin' deniyor. Ama aslında onlar hem ekonomiye bir katkıdır, hem de tarlanın muhafazası açısında önemlidir. Tarlada zeytinin kalması, zeytin sineği popülasyonunu arttırıyor. Yerdeki zeytinin para etmemesi sonucu bu manzarayı görüyoruz. Zeytin olmadan zeytin sineği var. Bu kadar anlamsız bir şeyin olması mümkün değil. Bir tek sebebi var; yerde zeytin kalması ve bir önceki yılda bulunan sineklerin bunlara larva bırakması. Kimisi toprakta gübre olsun diye bırakır, ama bu sefer de zeytine büyük zararı olan zeytin sineği artıyor. Daldaki zeytin de topraktaki zeytin de değerlidir. Toprağa düşen zeytin asitli olsa da ekonomik değeri vardır. Zeytinyağı, ihracatta yardımcı ham madde alınmaksızın, bütün gelirinin ülke ekonomisine kaldığı bir ticaret ürünüdür" dedi.