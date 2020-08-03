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Yaşam

Edremit Körfezi'nde yollarda dönüş yoğunluğu

Balıkesir'in Edremit Körfezi'ne 4 günlük bayram tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı.

DHA03 Ağustos 2020 Pazartesi 18:58 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 18:58
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 Balıkesir'in Edremit Körfezi'ne 4 günlük bayram tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Çanakkale-İzmir yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ve jandarma ekipleri kavşaklarda görev alarak, trafik akışının aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı'nda 4 günlük tatil için Edremit Körfezi'ne gelen vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. E-87 yolunun Çanakkale-İzmir yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte dönüşe geçen vatandaşların trafikte takılmamaları için emniyet güçleri de yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, turistik mahallelerin girişlerindeki kavşaklarda görev alırken, trafiğin aksamaması için yoğun mesai harcıyor. Yoğunluğa rağmen trafik akıcı bir şekilde seyrediyor.

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