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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.52'de merkez üssü Aydın'ın Söke ilçesinin 16,92 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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