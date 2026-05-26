Ege'de bayram yoğunluğu: Tatilciler akın etti

Kurban Bayramı tatilinde Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turizm merkezleri tatilci akınına uğradı. Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu kentte ünlü plajlar tamamen dolarken, yerli ve yabancı turistlerin sahil şeritlerindeki yoğunluğu renkli görüntülere sahne oldu.

AA26 Mayıs 2026 Salı 14:11 - Güncelleme:
Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Muğla'nın turizm merkezlerinde vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da hareketlilik yaşandı.

Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Kız Kumu Plajı'nda tatilciler güneşlendi, denize girerek serinledi. Yerli ve yabancı turistler, su sporları istasyonlarındaki jet ski ve deniz paraşütüyle adrenalinli dakikalar yaşadı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu Plajı ve Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı da tatilcilerin ilgi gösterdiği plajlar arasında yer aldı.

Bodrum'da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu. Bazıları sıcak havada denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Ula'nın "Sakin Kent" ünvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerin adresi oldu.

Bazı tatilciler, halk plajında denize girerken bazıları Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı, bazıları da kano ve rüzgar sörfü yaptı.

