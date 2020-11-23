Eğitimde fırsat eşitliği için kolları sıvadı, öğretmen lojmanını anasınıfı yaptı

IHA 23 Kasım 2020 Pazartesi 09:13 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 09:13

Muş’a bu yıl atanan Ordulu fedakar öğretmen Esra Çavuşoğlu, kent merkezindeki atamasını Karaağaçlı Beldesi İlkokuluna alarak 15 yıllık deneyimini köy okulu öğrencilerine harcamak istedi. Öğretmen lojmanının anasınıfına dönüştürerek baştan aşağı esnaf, okul idaresi ve kendi imkanıyla yenileyen Esra öğretmen, köylü çocukların gönlüne dokundu. Okul öncesi okullaşma oranını artırmak amacıyla öğrencilere okulu sevdirmeye çalışan Esra Çavuşoğlu, şehirde kalmak yerine köyde çalışmayı tercih etti.

Anasınıfını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Esra Çavuşoğlu’na verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, anasınıfı öğretmeninin bu yıl Ankara’dan Muş’a eş durumundan tayin olduğunu söyledi. 15 yıllık bir deneyime sahip olan Esra Çavuşoğlu’nun çok güzel bir sınıf ortaya çıkardığını vurgulayan Kıvanç, “Okullaşma oranı okulöncesinde oldukça düşük. Biz okulöncesinde okullaşma oranını yükseltmek için köy ve beldelerimizdeki birçok lojmanımızı anasınıfı olarak düzenledik. Öğretmen arkadaşımız sağ olsun tecrübe ve deneyimine dayanarak, diğer okul idaresi arkadaşlarımızdan da destek alarak anasınıfını çok güzel bir hale getirmiş bulunmakta” dedi.

“HEM ŞEHİR HEM DE KÖY HAYATINI İYİ BİLEN BİR İNSANIM”

Köydeki öğrencilerin şehirlerdeki öğrencilere karşı eğitim konusunda fırsat eşitsizliği yaşadığını anlatan Çavuşoğlu, “15 yıllık bir deneyimim var. Hem şehir hem de köy hayatını iyi bilen bir insanım. Köydeki çocukların eğitim konusunda fırsat eşitsizliğinin de ön planda olduğunu da biliyorum. Bunu aynı şekilde öğrencilerime yaşatmak istemediğim için şehirde çalışmayı değil de daha çok köyde çalışmayı istedim. Bu fırsat eşitliğini, batıda da öğrendiğim şeyleri doğudaki öğrencilere de göstermek istedim. O yüzden buraya geldim” ifadelerini kullandı.

“İMKANSIZLIKLARI İMKANA DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞTIK”

Maddi konularda dışarıdan da destek aldığını kaydeden Çavuşoğlu, “Kendimin de katkıları oldu. Özellikle esnafımıza ‘okulumuzda bu şekilde bir çalışma yürüttüğümüzü ve yardım etmek ister misiniz?’ Dediğimiz zaman hiçbiri bizi geri çevirmedi. Seve seve yardım ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geri dönüşüm olarak bazı şeyleri kullandık. Hiçbir şeyi atmamaya çalıştık, temizleyerek tekrar ortaya çıkarmaya çalıştık ya da bulduğumuz şeyleri temizleyip yerine koyarak bu şekilde düzeltmeye çalıştık. Burası daha önce lojmanmış, sonra anasınıfına çevirmişler. Tabi ki fiziki şartlarında bazı imkansızlıkları olmuş. Biz bu imkansızlıkları imkana dönüştürmeye çalıştık. Perdelerimizi geri dönüşüm olarak bir çöplükten bulduk. Onları da yıkayıp yerine astık. Bir esnafımızdan kuzine soba istedik. Biz anasınıfı öğrencileriyle çalışıyoruz. Yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi ön plana çıkarıyoruz. Sobanın fırınında çocuklarla birlikte pasta, kurabiye yapabiliriz. Bunu öne çıkartmak için özellikle böyle bir soba istedim. Başka bir marangoz arkadaşımızdan sobanın boyu kısa olduğu için önüne bir koruma istedik çocuklarımız üzerine düşmesin diye. Çünkü çocuklarımız hareketli çocuklar. Zemin taştı düzelterek parke döşedik. Halıyı başka bir esnafımızdan aldık. Bu şekilde toparlayarak ortaya güzel bir şeyler çıkarmaya çalıştık. Tuvalet ve banyomuzun şartları çok kötüydü. Onları da tekrar esnafımızın ve bizim katkımızla iyileştirdik” diye konuştu.