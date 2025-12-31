Yurdun bazı illerinde kar yağışı, don ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

BİLECİK'TE EĞİTME KAR ENGELİ

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde beklenen yağışın kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı belirtildi. Buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanabileceği aktarılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

ÇANKIRI'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındı. Bu kapsamda, Çankırı il merkezinde bulunan tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur'an kursları dahil) 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar ile çocuğu anasınıfına devam eden anneler de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi.

KAR YAĞIŞI HATAY'I BEYAZA BÜRÜDÜ, 2 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Defne Kaymakamlığı ve Antakya Kaymakamlığı tarafından alınan kararla ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Utku Kartal, kar yağışının çevreyi beyaza bürüdüğünü söyleyerek mutlu olduğunu ifade etti.

Hatay'a uzun yıllardır bu kadar yoğun kar yağmadığını ifade eden Mehmet Çelikyürek, "Sabah kar yağışını görünce eskilere gittim. Aşağı yukarı 15 yıldır bu şekilde kar yağmazdı. Şükürler olsun ki karı gördük. Allah bereketini eksik etmesin. Karı gördüğümde çok mutlu oldum. Umarım devam eder. Önceden hep dağlara yağardı ama aşağıya yağmazdı. Bugün her tarafa yağdı. Bu yıl kuraklık geçmişti. Su kaynaklarımız azalmıştı ama bu kar yağışları devam eder" dedi.

KARAMAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don görülebileceği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KASTAMONU'NUN TAŞKÖPRÜ VE TOSYA İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre, ilçelerde kar yağışı ve don etkisini sürdürüyor.

Tosya ilçesinde taşımalı, Taşköprü ilçesinde de tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

Eğitim öğretime tamamen ara verilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

ÇAKÜ'den yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu kapsamda eğitim öğretime bugün ara verildiği ifade edilen açıklamada, kurumda görevli hamile ve engelliler ile çocuğu ana sınıfına devam eden annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ADANA'DA 3 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Adana'nın Aladağ, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 3 ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

ÇORUM'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Çorum merkez ve ilçelerindeki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İskilip ilçesinde taşımalı eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildi.

Öte yandan, kar yağışı ve hava koşullarının olumsuz durumlar oluşabileceği gözetilerek, Dodurga ilçesine bağlı Tekke ve Ayva, Kargı ilçesinde Pelitcik ve Bademce, Osmancık ilçesinde Kamil, Öbektaş, Yaylabaşı, Akören köylerindeki okullar bugün tatil edildi.

Yüksek kesimlerdeki köylerden kent merkezindeki okullara taşınan bazı öğrencilere de kar dolayısıyla bir gün izin verildiği belirtildi.

OSMANİYE'DE KAR ETKİSİNİ ARTIRDI, 2 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Düziçi, Hasanbeyli, Sumbas, Kadirli ve Bahçe ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Hasanbeyli ile Düziçi ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. İlçe genelinde buzlanma riskine karşı tedbirler artırıldı. Kar yağışının ardından Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.