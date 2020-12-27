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Yaşam

EGM, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde, gidecek yeri olmadığını söylediği halde ceza kesilen vatandaştan özür diledi.

AA27 Aralık 2020 Pazar 12:13 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 12:13
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EGM'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerine ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda, "Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz." ifadelerini yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, EGM'nin konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Olaya ilişkin sosyal medya yer alan görüntüde, Çiftçi, evinin Ankara'da olduğunu ancak bulunduğu ilde kalacak bir evi olmadığını belirtmiş, polis tarafından kendisine ceza kesilmişti.

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