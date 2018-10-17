Ehliyet harcı ne kadar başvuru şartları nelerdir 2018 Ehliyet için gerekli evraklar nelerdir? Binlerce sürücü adayı Ehliyet harç ücretini ve Ehliyet alabilmek için hangi evrakların gerekli olduğunu merak ediyor. Peki yeni düzenlemeye göre ehliyet başvurusu gerekli evrakları nedir? 2018 Ehliyet harcı ne kadar oldu? Ehliyet başvurusunda şu hususlara dikkat etmek gerekiyor; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin; T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi(nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği), Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi, Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu, Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak gerekiyor. Ehliyet harç ücreti ise; -A-A1-A2 ( Motor ) Sınıfı Ehliyet için harç ücreti Değerli kağıt bedeli Polis vakfı ücreti ile beraber 2018 yılında A – A1 – A2 ehliyetleri için= 164,40 TL 134 TL 25 TL ödenmesi gerekmektedir. B Sınıfı ( Otomobil ) ehliyet için harç ücreti Değerli kağıt bedeli Polis vakfı ücreti ile beraber 2018 yılında tüm B sınıfı ehliyet için= 495,70 TL 134 TL 25 TL ödenmesi gerekmektedir. İşte merak edilen Ehliyet başvurusu gerekli evrakları ve harç ücreti detayları star.com.tr’de…

EHLİYET ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Ehliyet almak isteyen adayın, öncelikle bir Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu teorik ve uygulama derslerinin eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. MTSK'ya kayıt yaptıran, belgelerini süresi içerisinde tamamlayan, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin Özel MTSK Modülünden başvurularını kabul ettiği ve elektronik onaylama işlemi yapılan adaylar MTSAS'a girebilmektedir.

Adayların başvuru işlemlerini adayın devam ettiği MEB onaylı ehliyet kursları adayın yerine gerçekleştirmektedir. Bu nedenle sürücü adayları kendi tercih ettiği sürücü kurslarına başvuru yapıp derslere devam ettikleri takdirde sınavlara girmek için başvuru yapabilirler.

EHLİYET ALMAK İÇİN YAŞ SINIRI KAÇTIR?

Sürücü belgesi almak isteyen adayların talep edecekleri yaş sınırına göre sınıflandırmalar şu şekildedir.

-A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi için 17 yaşını doldurmuş olmak.

-B ve G sınıfı sürücü belgesi için 18 yaşını doldurmuş olmak.

-C, D ve E sınıfı sürücü belgesi için 22 yaşını doldurmuş olmak. (Üniversitelerin sürücü eğitimi bölümlerinden mezun, TSK bünyesinde subay ve astsubay askeri ihtisas sınıfı okullarında ve Uzman Jandarma okullarında açılmış olan sürücü eğitimi kurslarından başarılı bir şekilde mezun olanlarında bu şart hiçbir şekilde aranmaz.)

Hangi sınıf ait olursa olsun sürücü belgesi almak isteyen kursiyerlerde en az ilkokul mezunu şartı aranmaktadır.

EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:

- T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi(nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği)

- Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi,

- Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu,

- Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak,

- Mevcut sürücü belgesi dışında sertifika alacak kursiyerler sahip oldukları sürücü belgesinin fotokopisi,

- Kursiyerler arasında 18 yaşını doldurmamış olanlar veli/vasi muvafakat namesi

- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biYometrik fotoğraf.

EHLİYET BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin:

Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarından istenen evraklara ek olarak pasaportlarının noter tasdikli Türkçe tercüme edilmiş hali, ülkemizde altı aydan fazla kalacağına dair göstereceği ikametgah izni veya öğrenci olduğuna dair öğrenim vizesi belgesidir.

2018 YILI EHLİYET HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir sürücü kursunu başarı ile tamamladıktan sonra geriye sadece sürücü belgesinin basılması ve harç ücretlerinin yatırılması kalıyor. Peki 2018 sürücü belgesi harç ücreti ne kadar? Buna göre:

-A-A1-A2 ( Motor ) Sınıfı Ehliyet için harç ücreti Değerli kağıt bedeli Polis vakfı ücreti ile beraber 2018 yılında A – A1 – A2 ehliyetleri için= 164,40 TL 134 TL 25 TL ödenmesi gerekmektedir.

-B Sınıfı ( Otomobil ) ehliyet için harç ücreti Değerli kağıt bedeli Polis vakfı ücreti ile beraber 2018 yılında tüm B sınıfı ehliyet için= 495,70 TL 134 TL 25 TL ödenmesi gerekmektedir.

-F ve H sınıfı ehliyet için harç ücreti Değerli kağıt bedeli Polis vakfı ücreti ile beraber 2018 yılında F ve H sınıfı ehliyet için 164,40 TL 134 TL 25 TL ödenmesi gerekmektedir.

-D, E, G sınıfı ehliyeti için harç ücreti Değerli kağıt bedeli Polis vakfı ücreti ile beraber 2018 yılında D,E,G sınıfı ehliyet için= 827 TL 134 TL 25 TL ödenmesi gerekmektedir.

Eski Ehliyet Sınıflarının Yeni Ehliyet Sistemine Göre Denkliği Nasıl Olacak?

Eski A1 sınıfı sürücü belgeleri: M ve A1 sınıfı sürücü belgesi,

Eski A2 sınıfı sürücü belgeleri: M, A, A1, A2 ve B1 sınıfı sürücü belgesi,

Eski B sınıfı sürücü belgeleri: M, B, B1, D1 ve F sınıfı sürücü belgesi,

Eski C sınıfı sürücü belgeleri: M, B, B1, C, C1, D1 ve F sınıfı sürücü belgesi,

Eski D sınıfı sürücü belgeleri: M, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE ve F sınıfı sürücü belgesi,

Eski E sınıfı sürücü belgeleri: M, B, B1, C, C1, D, D1 ve F sınıfı sürücü belgesi,

Eski F sınıfı sürücü belgeleri: M ve F sınıfı sürücü belgesi,

Eski G sınıfı sürücü belgeleri: M ve G sınıfı sürücü belgesi şeklinde tekrar düzenlenecek.

Sürücü belgeleri ne zaman teslim edilir?

Sürücü belgesi başvurularında başvuru kabul edildikten sonra sürücü belgesi yerine geçen geçici belge düzenlenecek olup, 15 gün içerisinde asıl sürücü belgesi teslim edilecektir.

Sürücü belgemi bir yakınım teslim alabilir mi?

Sürücü belgesinin, sürücü belgesi müracaat formunda kimlik bilgileri belirtilen kişi tarafından teslim alınması gerekmektedir.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi ne kadar?

M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl süreyle geçerli olarak düzenlenmektedir. Mevcut olan eski sürücü belgeniz ise yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olup, 5 yıl içinde yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, sürücü belgesinin yenilenmesi sırasında sürücü olur sağlık raporu alınması zorunludur.