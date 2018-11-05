Ehliyet sınav sonuçları sorgula MEB Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sürücü adayları büyük bir heyecanla 20 Ekim’de yapılan Ehliyet sınavının sonuçlarını araştırıyor. Peki Ehliyet sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Ehliyet sınavı baraj puanı kaç? 1 Kasım'da açıklanacağı belirtilen ancak henüz hala açıklanmayan 20 Ekim ehliyet sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamada. Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak. Sınav sonuçlarının sms ya da telefon aracılığıyla bildirilmesi ile ilgili ise bağlı olunan sürücü kursundan bilgi almak gerekiyor. Yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavna girmeye hak kazanacak. Direksiyon sınavı bağlı olunan sürücü kursu tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak.Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Sınavlarda, 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ehliyet sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair net bir bilgi yok. Konuya ilişkin gelişme ya da açıklama olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.

yan sürücü adayları, net tarihi internet üzerinden araştırıyor. Yıl içerisinde 5 kez yapılan ehliyet sınavının dördüncüsünün değerlendirme sonuçları 1 Kasım Perşembe günü ilan edilecek.

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak.

C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak.

Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı sınavdan geçer not alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Direksiyon sınavının ne zaman yapılacağı ise kayıtlı olunan kurs tarafından belirlenecek.

2018 YILI EHLİYET SINAV TARİHLERİ

1 - 2018/MTSKS-1 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 10 ŞUBAT 2018,

2 - 2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018,

3 - 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018,

4 - 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018,

5 - 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018,

EHLİYET SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Ehliyet sınav sorularına, cevaplarına ya da sonuçlarına yapılacak olan itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içinde itiraz dilekçesi yazılarak ilgili kurum olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne yollanmalıdır.

İtiraz başvuruları için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden birisine ‘’Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla 20 TL itiraz ücreti yatırılması gereklidir. Ücretin ödendiğine dair makbuzu da alıp itiraz dilekçesine eklemelisiniz. Başvurusu, sınavı geçersiz sayılan adaylar ile sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Faksla yapılan itirazlarda dikkate alınmayacak olup itirazların cevaplanma sürecinde ÖDSGM’nin genel evrak kayıt tarihleri esas alınacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI NEDİR?

Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Sınavlarda, 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.

EHLİYET SINAVI İTİRAZLARI



a. Soru itirazları, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren 5(beş) takvim günü, sonuç itirazları ise sonuçların aynı internet adresinde yayımlanmasından itibaren de 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.



b. Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının ve tarihinin olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.



c. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan ya da yanlış yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ücret iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava 18 alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.



ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılacaktır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında TC kimlik no ile sorgulama yaptırılarak iade edilecektir. Adaylara kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM(cep) telefon numarası girilmesi zorunludur.



d. Faksla veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.



e. İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.



f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

DİREKSİYON SINAVINDA YAPILAN YANLIŞLAR VE UYARILARI



1. Emniyet kemerini takmıyor. KIRMIZI

2. Araca bindiğinde ayna ayarlarını kontrol etmiyor. SARI SARI

3. Araca bindiğinde koltuk ayarlarını kontrol etmiyor. SARI SARI

4. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisinde. KIRMIZI

5. Trafik polisi ile diğer yol ikaz ve değişiklikleri veya yönlendirmeleri fark etmiyor. KIRMIZI

6. Araç kullanımı esnasında aşırı heyecanlı ve telaşlı bulundu. KIRMIZI

7. Geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola dönemiyor. SARI SARI

8. Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarına uymuyor. KIRMIZI

16. Trafik ışık ve işaretlerine dikkat etmiyor, işaretlere uymuyor. KIRMIZI

17. Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayamıyor. KIRMIZI

18. Takip mesafesini kurallara uygun olarak ayarlayamıyor. KIRMIZI

19. Yaya ve okul geçitlerinde yayalara ve bisikletlilere yol vermiyor. KIRMIZI

20. Hemzemin geçitlerinde geçiş kurallarına uymuyor. KIRMIZI

21. Geçiş üstünlüğü hakkına sahip olan araçlara geçiş izni vermiyor. SARI SARI

22. Ani fren yapma kurallarına uymuyor (30 km hızla giderken). SARI SARI

23. Araç seyir halindeyken iç ve dış aynalardan trafiğin akışını kontrol etmiyor. SARI SARI

24. Yol giriş-çıkış kurallarına uymuyor, kontrolsüz giriş ve çıkış yapıyor. SARI SARI