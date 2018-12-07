Ehliyet sınavı ne zaman 2018 MEB MTSK Ehliyet sınav soruları nasıl harcı ücreti ne kadar

Ehliyet sınavı ne zaman 2018 Ehliyet sınav soruları nasıl harcı ücreti ne kadar kaç TL olacak? Binlerce sürücü adayı Aralık ayında son kez yapılacak olan 2018 Ehliyet sınav tarihini araştırıyor. Peki Ehliyet soruları nasıl olacak? Ehliyet harç ücreti arttı mı? MEB 2019 yılı ehliyet sınav tarihlerini resmi sınav takvimini henüz açıklamadı. En son 20 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşen ehliyet sınavlarının ardından bir sonraki sınav merak konusu oldu. Her yıl sürücü adaylarının başvuruları doğrultusunda tekrarlanan ehliyet sınavlarının ne zaman yapılacağı 2018 yılı Aralık ayı itibari ile merak konusu oldu. 2018 yılı bitmeden ehliyet almak isteyenlerin araştırdığı ehliyet sınav tarihleri haberimizde. MEB tarafından yılda 5 kez yapılan ehliyet sınavının sonucusu 22 Aralık cumartesi günü saat 20.00'de yapılacak.22 Aralık ehliyet sınavında adaylara toplam 50 soru sorulacak ve 70 puan alanların sınavı geçerli sayılacak. İşte ehliyet sınavıyla alakalı son dakika haberler ve en son bilgiler star.com.tr’de…

EHLİYET SINAVI TARİHLERİ 2018

2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018,

2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

EHLİYET SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ilk olarak yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan geçer puan alan adaylar ikinci sınav olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Yazılı sınav baraj puanı 70'dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 doğru yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır. 70 puan alan adaylara ikinci sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

2018 EHLİYET SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Kursiyer, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 70.00 (yetmiş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaktır. Kursiyer, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır.

MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.

EHLİYET SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

"M", "A1" ve "B1" sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.

"A2", "B", "BE", C1", C1E", "F" ve "G" sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.

"A" sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

"C", "CE","D1" ve "D1E" sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak. "D", "DE" sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen "sürücü olur" sağlık raporu almış olmak. "Sabıka kaydının olmadığına dair" dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.

Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Yabancı uyruklu kursiyerler için başvuru şartları;

Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi

Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye'de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi

Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi

Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporunu kayıt esnasında Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi

Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi

EHLİYET SINAVLARINDA YENİ DÖNEM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"ları bundan sonra 81 ilde yapılacak.

Daha önce, 28 ilde bulunan e-sınav merkezlerinin tüm illerde faaliyete geçirilmesiyle, motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının kağıt ve kalemle yapılması sonlandırıldı. Kağıt ve kalem kullanılarak dün yapılan son sınava 108 bin kişi katıldı.

Adaylar, bundan sonra 81 ildeki e-sınav merkezlerinde sınava girecek. Bu kapsamda yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın sınava girmesi öngörülüyor.

E-SINAV UYGULAMASI İLE MALİYETLER DÜŞECEK

Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en yakın tarihte girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek. Kullanıcı dostu bilgisayar arayüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan da kurtulacak, bilgisayar kullanmayı bilmeyenler bile soruları rahatlıkla cevaplayabilecek.

E-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak. Motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"larının Türkiye genelinde yapılmasıyla, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetler de düşecek.

EHLİYET KURSLARINA DÜZENLEME

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeyle ehliyet kurslarının il ve ilçelerin nüfusu dikkate alınarak açılması uygulamasına son verildi.

Buna göre, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında başarısız olan kursiyer oranının yüzde 55 ve üstünde olması durumunda kurs hakkında verilen "dönem açmama cezası" yürürlükten kaldırıldı. Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açılışlarının il ve ilçelerin nüfusu dikkate alınarak yapılması uygulamasına son verildi. Kursların, müstakil binalarda açılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Bu kurslarda görev yapan eğitim personelinin izinli veya raporlu olması nedeniyle yapılamayan dersler telafi edilmek zorunda olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca personele yönelik açılan sürücü kurslarında, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına ait sınav araçları kullanılabilecek.

DİREKSİYON SINAVINDA DEĞİŞİKLİK

Yeni düzenleme ile direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında geri geri park alanında olduğu gibi geri geri "L" alanında da araçta bulunan komisyon başkanı ve usta öğretici araçtan inerek değerlendirme yapacak.

Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının mevcut binalarında ve 1 Ocak 2020'ye kadar nakillerinde müstakil bina şartı aranmayacak.