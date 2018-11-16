Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak MEB Ehliyet sınav soruları nasıl harç ücreti ne kadar? Binlerce sürücü adayı Ehliyet sorularını araştırmaya başladı. Peki Ehliyet sınav tarihleri açıklandı mı? Sürücü adayları ehliyet sınav tarihleri harç ücretleri detayları için gözlerini MEB’in resmi sitesine çevirdi. Sürücü adayları, 2018 yılında yapılacak ehliyet sınavları tarihlerini merak ederken biz de sizler için derlediğimiz haberimizde bu soruya yanıt aradık. İşte, 2018 ehliyet sınavı tarihleri! 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018, 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır. Kursiyer, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 70.00 (yetmiş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaktır. Kursiyer, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır. MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Ehliyet sınavının ne zaman yapılacağına yönelik araştırmalar, sürücü belgesi almak isteyen birçok kişi tarafından son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Ehliyet sınav tarihlerini araştıran vatandaşlar MEB’in 2018 yılı içinde organize edeceği beşinci ehliyet sınavının tarihi hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...

2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak

C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak

Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.

EHLİYET SORULARI NASIL OLACAK?

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yönetmelik değişiklikleri doğrultusunda Trafik Mevzuatı Komisyonu tarafından ehliyet alacaklar için uygulanacak teori sınavı soruları, güncel öğrenim programlarına uygun olarak yeniden düzenlendi ve farklı soru teknikleri ile görsellerden faydalanılarak yeni sorular oluşturuldu.

Bakanlıkça, ehliyet sınavı soru havuzuna eklemeler yapılarak sayı 3 bin 250'ye yükseltildi. MEB'in soru havuzu geliştirme çalışmaları devam ederken, soru sayısının yükseltilmesi, farklı soru teknikleri ve şekilli soruların eklenmesiyle sürücü adaylarının daha önceki sınavlarda çıkmış sorularla karşılaşma ihtimali de düşürüldü.

Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor.

MEB ehliyet sınav soruları her yıl yapılan sınavlarda benzerlik göstermektedir. Sürücü adayları Geçmiş ehliyet sınav sorularını çözerek deneyim kazanmaktadır. Ayrıca psikolojik olarak sınava hazırlanmakta geçmiş soruları çözmekten geçmektedir.

DİKKAT BU HATAYA DÜŞTÜYSENİZ SINAVINIZ İPTAL OLACAK!

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

2018 EHLİYET SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Kursiyer, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 70.00 (yetmiş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaktır. Kursiyer, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır.

MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.