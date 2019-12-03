İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeyle ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Henüz ehliyetini yenileyen vatandaşlar ehliyet yenileme için gerekenler neler? ehliyet yenileme son gün ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Henüz ehliyetini yenilemeyenlerin elini çabuk tutmasında fayda var. Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020'de doluyor. Ehliyet yenileme işlemlerine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKENLER NELER?

Eski ehliyeti yeni çipli ehliyet kimlikleriyle değiştirmek için gereken belgeler şunlar;

Eski ehliyet belgeniz

Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,

1 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020'de doluyor. Ehliyeti yenilemek için 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınıyor.

Başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de 'sürücü olur' yazan raporu bakanlığa bağlı sağlık kurumlarından ve bakanlık ile anlaşmalı özel kurumlardan alınabilir.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

2019 yılında ehliyetini değiştirerek yeni tip ehliye almak isteyen vatandaşların öncelikle randevu.nvi. gov.tr internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alması gerekiyor.