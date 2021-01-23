İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2021 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4126
  • EURO
    9,0363
  • ALTIN
    441.833
  • BIST100
    1542.45
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ehliyetsiz sürücü kısıtlamayı ihlal etti 'Çocuk ağlıyordu, gezdirmeye çıktık' dedi
Yaşam

Ehliyetsiz sürücü kısıtlamayı ihlal etti 'Çocuk ağlıyordu, gezdirmeye çıktık' dedi

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan ekiplerin durdurduğu araçtaki 4 kişi, 'Çocuk ağlıyordu, gezdirmeye çıktık' dedi. Polis ise 4 kişiye para cezası yazdı. Daha önce ehliyetine el koyulduğu ortaya çıkan sürücü S.İ.'ye ayrıca 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan ceza yazıldı.

DHA23 Ocak 2021 Cumartesi 17:19 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 17:19
ABONE OL

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı. Polis ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde polisevi önü, TOKİ uygulama noktası ve Değirmenaltı Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde trafiğe çıkan araç sürücüleri ile beraberindekilerin izin belgelerini kontrol etti.

Polisevi önünde durdurulan otomobilin sürücüsü ile beraberindeki 3 kişi, "Çocuk ağlıyordu, gezdirmeye çıktık" dedi.

Polis, sürücü ile beraberindeki 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ceza uyguladı.

Daha önce ehliyetine el koyulduğu ortaya çıkan sürücü S.İ.'ye ayrıca 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan ceza yazıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.