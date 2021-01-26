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Yaşam

Ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Burdur'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada maddi hasar meydana geldi.

DHA26 Ocak 2021 Salı 14:52 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 14:52
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Kaza, dün akşam saatlerinde Armağan İlci Mahallesi Karacaoğlan Sokak'ta meydana geldi. Burdur Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım'ın oğlu O.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 2 otomobile çarptı. Bu otomobillerden biri de savrulup, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada, biri kaldırıma yan yatan, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Sürücü O.K.'nin ehliyetinin olmadığı belirtildi.

'ÖRNEK OLMAMIZ GEREKİYOR'

Kazanın ardından Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, "Kaza yapan oğlum. Trafik ekipleri gereken ceza neyse uyguladı. Bizim örnek olmamız gerekiyor" dedi.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı yer aldı.

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