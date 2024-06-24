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  • Ekipleri teyakkuza geçiren olay! Gölden el bombası fışkırdı
Yaşam

Ekipleri teyakkuza geçiren olay! Gölden el bombası fışkırdı

Son bir ayda gölden toplam 14 adet el bombası buldu. Yaşanan olay sonrası teyakkuz haline geçen güvenlik güçleri plajın giriş-çıkışlarını kapattı. Yapılan çalışmalar ve toplanan deliller sonrası plaj yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Peki bu el bombaları nereden geldi? Detaylar haberimizde...

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 01:23 - Güncelleme:
Ekipleri teyakkuza geçiren olay! Gölden el bombası fışkırdı
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Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde 7 el bombası bulundu.

Babasultan mevkisindeki halk plajına yüzmek için giren vatandaş, göl kıyısında patlayıcı madde görmesi üzerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

DAĞINIK HALDE 7 EL BOMBASI BULUNDU

İncelemede, gölün 20 metre içerisinde dağınık halde 7 el bombası belirlendi.

Ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak plajı giriş ve çıkışlara kapattı.

İSTANBUL'DAN ÖZEL EKİP GELDİ

El bombalarının güvenli şekilde çıkarılması için uzman ekip talep edildi. Bunun için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bomba imha uzmanlarının beklendiği öğrenildi.

Eğirdir Gölü'nde bir yıl içinde 17 el bombası daha bulunmuştu.

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