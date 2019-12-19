19.12.2019 14:38 - Güncelleme: 19.12.2019 14:38

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Heyecanla beklenen EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı. Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS’ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. EKPSS tercih robotu yayında mı? EKPSS tercih robotu nasıl kullanılacak? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde..

EKPSS TERCİH ROBOTU YAYINDA MI?

KPSS tercih robotu 2018 yılında KPSS 2018/2 tercih döneminde hizmete sunulmuştu. Adaylar nitelik, il, ilçe, kurum ve kadroya göre tercih yapabiliyordu. Ancak geçtiğimiz yıl katılımın daha az olması nedeniyle bu hizmet yenilenmedi. Bu sene ise KPSS tercih robotu henüz yayınlanmadı.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Aralık 2019 günü, saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS TERCİHLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Adaylar tercihlerini 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 23 Aralık 2019 günü, saat 23.59’da sona erecektir.

Atama yapılacak ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1’de, ortaöğretim düzeyi kadrolar Tablo-2’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3’de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4’te gösterilmiştir.

Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Bir kadro için mezun olunan program/alan/dal koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu kılavuzda düzenlenen “Başvuru Genel ve Özel Şartları”nı (Madde 2) mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.