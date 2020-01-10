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Yaşam

Ekşi Elmalar konusu nedir? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimler?

Ekşi Elmalar konusu nedir? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam saat 22:00'da Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Ekşi Elmalar hakkında araştırmalar hız kazandı. Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan'ın oturduğu Ekşi Elmalar filminin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Devrim Yakut ve Farah Zeynep Abdullah yer alıyor. Ekşi Elmalar filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

10.01.2020  16:22 - Güncelleme: 10.01.2020  16:22

Bu akşam saat 22:00'da Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Ekşi Elmalar filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Ekşi Elmalar konusu nedir? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ekşi Elmalar, 2016 yapımı yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın gerçekleştirdiği sinema filmidir. Filmin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı ve Songül Öden yer alırken kadroda kendilerine Şükrü Özyıldız, Fatih Artman, Ersin Korkut, Caner Cindoruk, Cezmi Baskın ve Yılmaz Erdoğan eşlik ediyor.  

EKŞİ ELMALAR KONUSU NEDİR?

Ekşi Elmalar, 2016 yapımı yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın gerçekleştirdiği sinema filmidir. Filmin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı ve Songül Öden yer alırken kadroda kendilerine Şükrü Özyıldız, Fatih Artman, Ersin Korkut, Caner Cindoruk, Cezmi Baskın ve Yılmaz Erdoğan eşlik ediyor. Filmin yapımcılığını ise BKM üstlendi. 27 Ekim'de İstanbul'da galası yapılan film, 28 Ekim'de seyirci ile buluştu.

Filmde, Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin 1970'li yılların sonunda Hakkâri'de elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikâyesi 1990'lı yılların sonunda Antalya'da son buluyor. Hakkâri'de elma bahçesi ve evlenme çağına gelmiş birbirinden güzel 3 kızı ile ünlenen Belediye Başkanı Özay, aynı zamanda sert mizaçlı bir babadır. Özay, belediye işleri dışında kızlarının talipleriyle de mücadele etmek zorundadır.

EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? 

Yılmaz Erdoğan-Aziz Özay

Farah Zeynep Abdullah-Muazzez Özay

Songül Öden-Türkan Özay

Şükran Ovalı-Safiye Özay

Şükrü Özyıldız-Özgür

Fatih Artman-Hatip

Ersin Korkut-Şino(Mavi Gözlü)

Caner Cindoruk-Servet

Cezmi Baskın

Devrim Yakut-Ayda Özay

Kıvanç Baran Arslan-Cevdet

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