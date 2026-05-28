İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9059
  • EURO
    53,3301
  • ALTIN
    6483.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ekspertizde ortaya çıkan inanılmaz oyun! Ortadan kesip başka araçla birleştirmişler
Yaşam

Ekspertizde ortaya çıkan inanılmaz oyun! Ortadan kesip başka araçla birleştirmişler

Konya'da 2015 model bir otomobili 'değişensiz' diyerek almaya kalkan müşteri, aracı götürdüğü ekspertizde hayatının şokunu yaşadı. Yapılan incelemede, ortadan kesilen otomobilin ön tarafının 2011 model başka bir araca ait olduğu ve aracın 5 farklı parçanın birleştirilmesiyle toplandığı ortaya çıktı.

IHA28 Mayıs 2026 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Ekspertizde ortaya çıkan inanılmaz oyun! Ortadan kesip başka araçla birleştirmişler
ABONE OL

Konya'da 2015 model otomobil almak isteyen bir kişi, değişen olmadığını bildiği aracı ekspertize götürdü. Burada yapılan incelemede otomobilin önünün 2011 model araca ait olduğu ve aracın 5 farklı nokta parçasının da değişen parça olduğu ortaya çıktı.

Otomobil almak isteyen I.S., beğendiği 2015 model Volkswagen marka otomobili inceledikten sonra satıcı tarafından değişen parça olmadığı şeklinde bilgilendirildi. I.S. aracı kontrol ettirmek için ekspertize götürdü. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın önünün 2011 model araçtan alınarak kaynak yapıldığı ve 5 farklı parçanın değişerek toplandıktan sonra satışa sunulduğu belirlendi. Detaylandırılan inceleme sonrası aracın parçalarının birbirinden farklı aynı marka, model araçlara ait olduğu raporlandı. Raporu gören I.S. aracı aldığı kişiye götürerek iade etti.

Önü farklı arkası farklı araç

Araç ekspertiz uzmanı Batuhan Uysal, "Bir araçta yaptığımız incelemelerde aracı lift ile kaldırdıktan sonra kontrollerimizde aracın altında kesmeler olduğunu fark ettik. Araç 2015 model fakat aracı indirdikten sonra ön kılıç saçlarının podyeleri kontrol ettiğimizde ön parçaların ise 2011 model bir araca ait olduğu, kılıç saclarının kesilmiş olduğunu belirledik. Araca ekleme yapılmış olduğu tarafımızca tespit edildi. Aracın arka bölmesi kendisine ait, ön tarafı ise ortadan kesilerek başka bir araçtan alınmış. Müşterimiz bu olaylardan haberi olmadığını söyledi. Aracın herhangi bir problemi olmadığını bilerek buraya getirdi. Müşterimize raporlamasını yaptık. Biz vatandaşlarımıza uyarımız bize gelmeden önce bazı noktaları bilebilirler ama kesinlikle güvendikleri bir ekspertize mutlaka gitmelerini öneriyoruz" dedi.

  • Otomobil değişensiz
  • Ekspertiz şoku
  • araç
  • dolandırıcılık

ÖNERİLEN VİDEO

6 kişi bir boğayı zor zapt etti: Bir tekmeyle yere serdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.