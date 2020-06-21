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Yaşam

Elazığ'da ağıla giren kurtlar 22 koyunu telef etti

Elazığ'da ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 22 koyun telef oldu, 7'si yaralandı.

AA21 Haziran 2020 Pazar 13:58 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 13:58
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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Hicret Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta bulunan Nihat Gülbasan'a ait 100 koyunun bulunduğu ahıra kurt girdi.

Kurtların saldırısı sonucu koyunlardan 22'si telef oldu, 7'si ise yaralandı.

Mahalle muhtarı Murat Gülbasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde mahalleye inen kurtların kardeşine ait ağıla girdiğini belirtti.

Hayvanlarını yemlemek için ağıla girdiklerinde durumu fark ettiklerini anlatan Gülbasan, "Kurtlar maalesef ağıldaki 22 hayvanı telef etmiş, 7'sini de yaralamış. Kardeşim borçla aldığı bu hayvanları kurban bayramında satacaktı ancak başına böyle talihsiz bir olay geldi." dedi.

Gülbasan, olayın ardından mahalle sakinlerinin tedirgin olduğunu kaydetti.

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