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Yaşam

Elazığ'da 'arabalı sinema' etkinliği

Elazığ Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sinemaya gidemeyenler için açık havada 'arabalı sinema' etkinliği düzenledi.

DHA21 Mayıs 2020 Perşembe 00:24 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 00:24
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Elazığ Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan sinemalardan bir süredir uzak kalan vatandaşlar için için nostaljik bir etkinlik düzenledi. Kent merkezindeki Abdullahpaşa Mahallesi'nde kurulan platformda, 7. Koğuştaki Mucize filmi izletildi. Belediye ekiplerince, gösterim öncesinde izleyicilere badem, patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bu etkinliği 3 gün boyunca sürdüreceklerini ifade ederek, "Bu etkinliğimiz ilimizde ciddi kabul gördü. İnşallah 3 gün boyunca bu etkinliğimiz devam edecek. Bayramdan sonra da nasip olursa bu etkinliğimizi inşallah ilimizde devam ettireceğiz" dedi.

Açık havada aracında film izleyen Miray Aydın evde çok sıkıldıklarını belirterek, böylesi etkinliklerle keyif aldıklarını söyledi. Aydın, "Bu gösterim bize bir heyecan kattı. Biraz aktivite oldu, keyifliyiz şu an. Belediyemize teşekkür ederiz" diye konuştu.

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