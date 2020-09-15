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Yaşam

Elazığ'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan yangına müdahale devam ediyor.

AA15 Eylül 2020 Salı 23:26 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 23:26
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Damlapınar köyü kırsalındaki meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ile Palu ve Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yaklaşık 300 dekar ormanlık alanda etkili olduğu değerlendirilen yangının kontrol altına alınması için ekipler büyük çaba gösteriyor.

İş makinelerinin de kullanıldığı yangın söndürmek için bölgeye Elazığ Belediyesi itfaiyesinden takviye ekipler sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarında yangına müdahale eden ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışması sonucu yangın 3 noktada kontrol altına alınırken, kalan 1 noktanın da kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Palu Kaymakamı Tayfun Deli de yangın söndürme çalışmalarını inceleyerek, son durumla ilgili bilgi aldı.

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