Elazığ'da kaçak olarak avlanan 1 ton 200 kilogram balık ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyü yakınlarında jandarma ekipleri gece yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada Keban Baraj Gölü'nden kaçak olarak avlanan 1 ton 200 kilogram sazan balığı ile 2 bin metre ağ ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı. Ele geçirilen balıklar ise imha edildi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2 şahsa 1635'er TL para cezası kesileceği öğrenildi.

Önceki gün aynı yerde yine 1 tona yakın kaçak balık ele geçirilirken, kent genelinde ele geçirilen kaçak balık miktarının 4 tonun üzerinde olduğu öğrenildi.