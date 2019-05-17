Elazığ'da kaçak olarak avlanan 1 ton 200 kilogram balık ele geçirildi
Elazığ'da jandarma ekipleri,bu kezde kaçak avlanan yaklaşık 1 ton 200 kilogram balık ele geçirirken, 2 şahsa işlem yaptı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyü yakınlarında jandarma ekipleri gece yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada Keban Baraj Gölü'nden kaçak olarak avlanan 1 ton 200 kilogram sazan balığı ile 2 bin metre ağ ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldı. Ele geçirilen balıklar ise imha edildi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2 şahsa 1635'er TL para cezası kesileceği öğrenildi.
Önceki gün aynı yerde yine 1 tona yakın kaçak balık ele geçirilirken, kent genelinde ele geçirilen kaçak balık miktarının 4 tonun üzerinde olduğu öğrenildi.
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