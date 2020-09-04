Elazığ'da seyir halindeki pikap alev alev yandı

IHA 04 Eylül 2020 Cuma 21:08 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 21:08

Olay, Güney Çevreyolu İmamefendi Bulvarı’nda kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ’dan aldığı keresteleri Malatya’ya götürmek üzere yola çıkan R.A. idaresindeki 44 ABH 210 plakalı pikap, bir anda motor bölümünden alev aldı. Alevleri gören sürücü sağ şeride çekerek araçtan çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Yangında, pikap kullanılmaz hale gelirken, kerestelerin çoğu da kül oldu.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.