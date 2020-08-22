Elazığ'da trafo merkezinde patlama

DHA 22 Ağustos 2020 Cumartesi 20:00 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 20:00

Elazığ'da, otobüs durağı yakınında bulunan trafo merkezinde patlama meydana geldi. Olayda bir kadın hafif şekilde yaralandı.

Akşam saatlerinde İcadiye Mahallesi Harput Caddesi’nde otobüs durağı yakınında bulunan trafo merkezinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bir kadın hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına olay yerinde müdahale edilirken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı