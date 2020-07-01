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Yaşam

Elazığ'da vatandaşa maske hizmeti

Elazığ Valiliği maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kentte vatandaşları yönlendirmek için kurduğu stantla maske dağıtmaya başladı.

İHA01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:35 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:35
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Elazığ’da da valilik koordinesinde tedbirler sürdürülüyor. Bu kapsamda Vali Erkaya Yırık’ın talimatıyla valilik binası önüne “Maske Dağıtım Noktası” standı kuruldu. Yetkiler tarafından stant önünden geçen vatandaşların önce elleri dezenfekte edildi, sonrasında ise ücretsiz maske verildi.

Sağlık için salgın sürecinde maske takmanın önemine dikkat çekilirken, vatandaşlarda uygulamayı desteklediklerini aktardı.

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