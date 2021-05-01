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Yaşam

Elektrik sayacının sökülmesi nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle öldürüldü

Kütahya'da elektrik sayacının sökülmesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada kuzeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti. Zanlı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

AA01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:43 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:43
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İddiaya göre, Göynükören köyü Porsuk Mahallesi'nde ikamet eden Kamil A. (30), dedesinden kalan evdeki elektrik sayacını söktüğü gerekçesiyle halasının oğlu Hakan Cansın Eğmir (26) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kamil A, babasına ait av tüfeğiyle Eğmir'e iki kez ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eğmir'in boynuna ve sırtına isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Eğmir'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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