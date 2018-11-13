Elektrikler ne zaman gelecek 13 Kasım BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi saat kaçta bitecek

Elektrikler ne zaman gelecek 13 Kasım İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi saat kaçta bitecek? Binlerce vatandaş elektrik kesintisinin hangi bölgelerde olduğunu sorguluyor. Peki elektrikler ne zaman gelir? BEDAŞ son dakika İstanbul elektrik kesintisi açıklaması ne oldu? AYEDAŞ ve BEDAŞ, 13 Kasım 2018 Pazartesi Günü 2018 tarihinde birçok İstanbul ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Duyuruda, 'Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.' ifadelerine yer verildi. Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı yerler star.com.tr’de…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., TURGUT ÖZAL Bul., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., ADNAN KAHVECİ Cd., RUMELİ Cd., İSMET İNÖNÜ Cd., ŞEBBOY Sk., TEVFİK FİKRET Cd., NAMIK KEMAL Cd., KARDELEN Sk., YONCA Sk., ÇAMALTI Sk., ÇAM Sk., ÇAPA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18115-20859-20858-20970-20857-20863)

- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., GÜLYÜZLÜ Sk., ARAF Sk., CELİL Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18211-29092)

- YEŞİLOVA Mh., YENİ CAMİ Sk., YAVUZ SELİM Cd., 1.SİTE Sk., 3.ZÜMRÜT Sk., 1.ZEYNEP Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18255-11196)

- GÜLTEPE Mh., ŞEHİT ZAFER KIZILTAŞ Sk., ŞAHİNLER Sk., REYHAN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18261-12293)

- YEŞİLOVA Mh., 1.GÜNER Sk., MADEN Sk., TANSEL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18262-11042)

- KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., LAPACI ÇIKMAZI Sk., HOCAZADE Sk., BİLLURCU ÇIKMAZI Sk., MAÇ ÇIKMAZI Sk., SIRASELVİLER Cd., AĞAYI SEBİL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18322-3199)

- CERRAHPAŞA Mh., BAŞÇI MAHMUT CAMİİ Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ Sk., DAVUTPAŞA İSKELESİ Sk., DAVUTPAŞA MEDRESESİ ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA MEDRESESİ Sk., EMİRLER ÇIKMAZI Sk., GÜZEL SEBZECİ ÇIKMAZI Sk., GÜZEL SEBZECİ Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., KASAPBAŞI Sk., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., KUYU ÇIKMAZI Sk., HASEKİ SULTAN Mh., AHMET HİKMET Sk., BUCAK Sk., CEVDETPAŞA Cd., KUKA Sk., KİMYON Sk., MUCİT ÇIKMAZI Sk., MUCİT Sk., TEVFİK FİKRET Sk., ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18331-2033 TM)

- KARLIBAYIR Mh., ARİF Sk., KARLIBAYIR Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18378-29910-28486-29539-28254)

- YENİGÜN Mh., BAĞCILAR Cd., 9. Sk., 9/A Sk., 10. Sk., YILDIZTEPE Mh., 36. Sk., 37/A Sk., 36/4. Sk., 37/4A Sk., 37/5. Sk., 36/6. Sk., 37/1B Sk., 36/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18389-18507)

- CUMHURİYET Mh., FİRUZE Sk., SEYHAN Sk., MERİÇ Sk., TUNA Sk., BEYZADE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında ADNAN KAHVECİ Mh., AVRUPA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18394-21531-21532-21399-21013-21546-21530)

- İZZET PAŞA Mh., YENİ YOL Cd., GÜRÜN Cd., AYAZMA YOLU Sk., RÜZGAR Sk., KUYU Sk., VEFA POYRAZ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 08:30-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18425-9306)

- ESENTEPE Mh., SALİH TOZAN Sk., BÜYÜKDERE Cd., KESKİN KALEM Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 16:20-17:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18432-9157)

- MERKEZ Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., KOCAMANSUR Sk., REHA YURDAKUL Sk., HANIMEFENDİ Sk., HASAT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18406-3912)

- MERKEZ Mh., AHENK Sk., BİRAHANE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18408-3152)

- ESENTEPE Mh., KORE ŞEHİTLERİ Cd., MİTHAT ULU ÜNLÜ Sk., YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN Sk., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18426-9221)

- ESENTEPE Mh., AVNİ DİLLİGİL Sk., GÜLBAHAR Mh., AVNİ DİLLİGİL Sk., GAYRET Sk., ÇİÇEKLİ BAHAR Sk., GÜNDOĞAN Sk., SÜTÇÜLER Sk., ŞEKERCİLER Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 17:00-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18433-9198)

- MECİDİYEKÖY Mh., KUŞÇULAR Sk., ŞAHİNLER Sk., GÜLBAHAR Mh., KARANFİL Sk., KASIMPATI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18431-9049)

- FİRUZKÖY Mh., POYRAZ Cd., PLEVNE Cd., BENLİ Sk., DERVİŞ Sk., DESTAN Sk., HASAN ÖNEL Cd., BAYKAL Sk., BAŞER Sk., ERGÜN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18508-20538)

- KARAAĞAÇ Mh., SIRTKÖY Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18502-21557-22927-22726-22928)

- ORUÇREİS Mh., 529. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18467-18212)

- ORUÇREİS Mh., 530. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18468-18212)

- GAZİ Mh., 1349. Sk., 1371. Sk., 1372. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18525-28507 tm)

- YEŞİLKÖY Mh., ALBAY SALİM İLKUÇAN Sk., DEMİRYOLU Cd., GAZİ EVRENOS Cd., HAREKET ORDUSU Cd., İRFANİYE Sk., İSTASYON Cd., MAHMUT ŞEVKET PAŞA Cd., SAADETLİ Sk., SAPAN Sk., SEYİT ALİ Sk., ÜMRAN Sk., YEŞİLKÖY HALKALI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18544-1277)

- SULTANÇİFTLİĞİ Mh., 21. Sk., 202. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 28. Sk., 26. Sk., 25. Sk., 29. Sk., 31. Sk., 30. Sk., 32. Sk., 35. Sk., 34. Sk., 36. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18517-28359 tm)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1059. Sk., 1059/1. Sk., 1058. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1072/1. Sk., 1072/2. Sk., 1074. Sk., 1073/1. Sk., 1075. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18519-28822 TM)

- RAMİ CUMA Mh., YEŞİLÇINAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18514-8625-8310)

- ŞENLİKKÖY Mh., YEŞİLKÖY HALKALI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18548-1743)

- SİYAVUŞPAŞA Mh., ALKAN Sk., GÜMÜŞ 1 Sk., MÜGE Sk., YASEMİN Sk., SÜSEN Sk., BARBAROS 3. Sk., BARBAROS 4. Sk., BARBAROS 5. Sk., 2. ASMALI Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18563-426)

- OKLALI Mh., KESTANELİK Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18564-23682 23182 23505 23650 23147 23671)

- ŞİRİNEVLER Mh., AKALIN Sk., DUMLU 1 Sk., ULU Sk., KASIRALTI Sk., BARBAROS Cd., ZEKİ MÜREN Sk., SARAY Cd., ERLER Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18566-427)

- CEBECİ Mh., 2. CEBECİ Cd., 1. CEBECİ Cd., 2800. Sk., 2800/1. Sk., 2801. Sk., 2802. Sk., 2803. Sk., 2804. Sk., 2805. Sk., 2806. Sk., 2807. Sk., 2808. Sk., 2809. Sk., 2810. Sk., 2811. Sk., 2812. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18540-28016 tm)

- AĞAÇLI Mh., ODAYERİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18569-9262,9843,9247,9789,9265,9263,9264,9269,9490,9235,9860)

AYEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

BEYKOZ

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ÜSTEĞMEN ÖNDER BALKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÜLŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: EKİNCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ELBİSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ONARIMLI

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: BOZHANE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: BEYKOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BOZHANE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: SERİNSU

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: YAPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: İSHAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KULE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: YAZLIK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: SAĞLIK EVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ÇİFTLİK İÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: FUZULİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: TAŞKALDIRIM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: MANGALDERE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BOZHANE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ALKIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BAYRAM KÖPRÜ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: SERİNSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: MESUT EMRE ÇAKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: TRABZON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KONAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: FIRTINA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ALACA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ZÜMRA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BALKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KEMENÇE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ERBAY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNŞA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ELMAPINARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: FAYDALI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HARMANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CABBAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BÜYÜK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: MELİH ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: NAZAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: GÜZERGAH ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HAVAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ASKERİ FİLO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNTEPE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ŞİLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: YUKARI MAHALLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: AŞAĞI MAHALLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BİBERİYE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ÇADIR PERÇEMİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ÇOBANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CAMİA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: NİLGÜN ÇIKMAZI

ÇEKMEKÖY

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: KALYON

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: BAYRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: KORU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: DİDAR

KADIKÖY

10:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RIHTIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: KASIMAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: BAŞAKÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NİZAMI CEDİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: İZZETTİN

15:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NAKİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NÜSHETEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: ÇİLEK

09:00 - 19:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: RÜZGAR

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: KÜME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: KARAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: HIZIRBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: DR. ERKİN

10:00 - 12:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ASMA DAL

MALTEPE

15:00 - 16:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: PLEVNE

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: DUDULLU YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: MEZARLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: BAŞIBÜYÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: REÇİNE

PENDİK

09:30 - 12:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BAKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: EKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SELÇUKLU

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ÖZLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: BENGÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: HİRA

SULTANBEYLİ

09:00 - 19:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BEYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KARADAĞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAYYUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KINIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜPHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜMEYYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SİRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TAVŞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YEŞİLIRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İMAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ARTVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÜZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AĞRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SEFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇOLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KURFALI

16:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KIBRIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KUBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MAKAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: NAZİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SALİHLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SEDİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: VAHDET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAYIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ISIRGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLSUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BEYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ÇİÇEKDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İLERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ZEHRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BASRİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SARISU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SELÇUKHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: TOPHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MADIMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUKADDES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: TEMAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KUBBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BOSNA

13:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KURAN KURSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEYİT GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞEHİT ERKAN KARAKAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KABİLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: DİLEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEVLEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SIRMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İRFAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KARTALKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: TEMEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SEYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ADİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HÜZÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KURAN KURSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÖLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KEŞİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KIRLANGIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BAŞARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: CİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇATALKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÖZELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: NEBULA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ADİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: LATİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KURAN KURSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARACAOĞLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KIRLANGIÇ

12:00 - 13:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KONUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KRİSTAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BAHÇELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BİBERLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKSA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜCRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HİCRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: NEZAFET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SELÇUKHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEYH ŞAMİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ABBAS MEDENİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: NİZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SELÇUKHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SIDDIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: HARMANCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: HENDEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KIZILCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KUŞAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: LALEZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: METİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: AHENK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ERASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YEMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MÜSPET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BİBERLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: NURTOPU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KOSOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YOLKONAK

15:00 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy:

MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜNDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GİZEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAREKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAZİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARGI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUŞKONMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MERAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SAĞLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SEHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TANYERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VALİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YAZLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YELKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZİKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İSABET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BALABAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ATMACA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AYDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BABA İLYAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: OVACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GÜNDÜZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: AKINCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: AÇIKALIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BAHAMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: DERVİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇAĞIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇALDIRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YADİGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YELKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ZAFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ACUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BOSTANBÜKÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PAPATYA

ÜMRANİYE

09:30 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KIBRIS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÖZGÜVEN

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: PİRİREİS

ÜSKÜDAR

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ZAKKUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SELVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: IHLAMUR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ORTANCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ASLANAĞZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MAVİ ÇAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ZAMBAK ÇIKMAZI

13:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy:

MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: EROL GÜNAYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ZERRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GAYRETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEHİT ŞÜKRÜ

10:00 - 12:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BİLGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: KÜFECİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: SELAMİALİ EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: BOSTANİÇİ 1.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: BİLGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: YAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: HATMİYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: ŞEHİT NAZMİ ERMURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: MURATREİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: HATMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELAMİALİ EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZENCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HATMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZENCİLER YENİYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DURBALI CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HİMMETBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞAİR RUHİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DURBALI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında

BEDAŞ HAKKINDA

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.

MİSYONUMUZ

Elektriğin temel yaşam gereksinimlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Tüm BEDAŞ çalışanları olarak tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile birlikte memnuniyetinizi hedef belirleyip kaliteli ve kesintisiz enerjiyi sizlere ulaştırmak için durmaksızın çalışıyoruz.

VİZYONUMUZ

Şebekemizin; hem teknik hem de ekonomik performansını sürekli iyileştirip geliştirerek sadece günümüz koşullarını değil, hizmet verdiğimiz müşterilerimizin gelecekteki beklentilerini de dikkate alacak bir planlama yöntemi uygulayarak arıza sayısı ve sıklığının az, kaliteli elektrik arzının ise sürekli gerçekleşmesini sağlayarak sektörde liderliğimizi muhafaza etmek.