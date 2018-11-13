Elektrikler ne zaman gelecek 13 Kasım BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi saat kaçta bitecek
Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ son dakika elektrik kesintisi nerelerde görülecek? 13 Kasım İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi saat kaçta bitecek? İstanbul elektrik kesintisi hangi bölgelerde görülecek? Vatandaşların merak ettiği Elektrikler ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik. AYEDAŞ ve BEDAŞ, 13 Kasım 2018 Pazartesi Günü 2018 tarihinde birçok İstanbul ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Duyuruda, 'Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.' ifadelerine yer verildi. AYEDAŞ ve BEDAŞ, 13 Kasım 2018 Pazartesi Günü 2018 tarihinde birçok İstanbul ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Duyuruda, 'Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.' ifadelerine yer verildi. BEDAŞ, İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.
Elektrikler ne zaman gelecek 13 Kasım İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi saat kaçta bitecek? Binlerce vatandaş elektrik kesintisinin hangi bölgelerde olduğunu sorguluyor. Peki elektrikler ne zaman gelir? BEDAŞ son dakika İstanbul elektrik kesintisi açıklaması ne oldu? AYEDAŞ ve BEDAŞ, 13 Kasım 2018 Pazartesi Günü 2018 tarihinde birçok İstanbul ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Duyuruda, 'Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.' ifadelerine yer verildi. Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı yerler star.com.tr’de…
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., TURGUT ÖZAL Bul., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Cd., ADNAN KAHVECİ Cd., RUMELİ Cd., İSMET İNÖNÜ Cd., ŞEBBOY Sk., TEVFİK FİKRET Cd., NAMIK KEMAL Cd., KARDELEN Sk., YONCA Sk., ÇAMALTI Sk., ÇAM Sk., ÇAPA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18115-20859-20858-20970-20857-20863)
- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., GÜLYÜZLÜ Sk., ARAF Sk., CELİL Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18211-29092)
- YEŞİLOVA Mh., YENİ CAMİ Sk., YAVUZ SELİM Cd., 1.SİTE Sk., 3.ZÜMRÜT Sk., 1.ZEYNEP Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18255-11196)
- GÜLTEPE Mh., ŞEHİT ZAFER KIZILTAŞ Sk., ŞAHİNLER Sk., REYHAN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18261-12293)
- YEŞİLOVA Mh., 1.GÜNER Sk., MADEN Sk., TANSEL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18262-11042)
- KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., LAPACI ÇIKMAZI Sk., HOCAZADE Sk., BİLLURCU ÇIKMAZI Sk., MAÇ ÇIKMAZI Sk., SIRASELVİLER Cd., AĞAYI SEBİL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18322-3199)
- CERRAHPAŞA Mh., BAŞÇI MAHMUT CAMİİ Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ Sk., DAVUTPAŞA İSKELESİ Sk., DAVUTPAŞA MEDRESESİ ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA MEDRESESİ Sk., EMİRLER ÇIKMAZI Sk., GÜZEL SEBZECİ ÇIKMAZI Sk., GÜZEL SEBZECİ Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., KASAPBAŞI Sk., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., KUYU ÇIKMAZI Sk., HASEKİ SULTAN Mh., AHMET HİKMET Sk., BUCAK Sk., CEVDETPAŞA Cd., KUKA Sk., KİMYON Sk., MUCİT ÇIKMAZI Sk., MUCİT Sk., TEVFİK FİKRET Sk., ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18331-2033 TM)
- KARLIBAYIR Mh., ARİF Sk., KARLIBAYIR Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18378-29910-28486-29539-28254)
- YENİGÜN Mh., BAĞCILAR Cd., 9. Sk., 9/A Sk., 10. Sk., YILDIZTEPE Mh., 36. Sk., 37/A Sk., 36/4. Sk., 37/4A Sk., 37/5. Sk., 36/6. Sk., 37/1B Sk., 36/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18389-18507)
- CUMHURİYET Mh., FİRUZE Sk., SEYHAN Sk., MERİÇ Sk., TUNA Sk., BEYZADE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında ADNAN KAHVECİ Mh., AVRUPA Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18394-21531-21532-21399-21013-21546-21530)
- İZZET PAŞA Mh., YENİ YOL Cd., GÜRÜN Cd., AYAZMA YOLU Sk., RÜZGAR Sk., KUYU Sk., VEFA POYRAZ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 08:30-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18425-9306)
- ESENTEPE Mh., SALİH TOZAN Sk., BÜYÜKDERE Cd., KESKİN KALEM Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 16:20-17:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18432-9157)
- MERKEZ Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., KOCAMANSUR Sk., REHA YURDAKUL Sk., HANIMEFENDİ Sk., HASAT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18406-3912)
- MERKEZ Mh., AHENK Sk., BİRAHANE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18408-3152)
- ESENTEPE Mh., KORE ŞEHİTLERİ Cd., MİTHAT ULU ÜNLÜ Sk., YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN Sk., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18426-9221)
- ESENTEPE Mh., AVNİ DİLLİGİL Sk., GÜLBAHAR Mh., AVNİ DİLLİGİL Sk., GAYRET Sk., ÇİÇEKLİ BAHAR Sk., GÜNDOĞAN Sk., SÜTÇÜLER Sk., ŞEKERCİLER Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 17:00-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18433-9198)
- MECİDİYEKÖY Mh., KUŞÇULAR Sk., ŞAHİNLER Sk., GÜLBAHAR Mh., KARANFİL Sk., KASIMPATI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18431-9049)
- FİRUZKÖY Mh., POYRAZ Cd., PLEVNE Cd., BENLİ Sk., DERVİŞ Sk., DESTAN Sk., HASAN ÖNEL Cd., BAYKAL Sk., BAŞER Sk., ERGÜN Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18508-20538)
- KARAAĞAÇ Mh., SIRTKÖY Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18502-21557-22927-22726-22928)
- ORUÇREİS Mh., 529. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18467-18212)
- ORUÇREİS Mh., 530. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18468-18212)
- GAZİ Mh., 1349. Sk., 1371. Sk., 1372. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18525-28507 tm)
- YEŞİLKÖY Mh., ALBAY SALİM İLKUÇAN Sk., DEMİRYOLU Cd., GAZİ EVRENOS Cd., HAREKET ORDUSU Cd., İRFANİYE Sk., İSTASYON Cd., MAHMUT ŞEVKET PAŞA Cd., SAADETLİ Sk., SAPAN Sk., SEYİT ALİ Sk., ÜMRAN Sk., YEŞİLKÖY HALKALI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18544-1277)
- SULTANÇİFTLİĞİ Mh., 21. Sk., 202. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 28. Sk., 26. Sk., 25. Sk., 29. Sk., 31. Sk., 30. Sk., 32. Sk., 35. Sk., 34. Sk., 36. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18517-28359 tm)
- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1059. Sk., 1059/1. Sk., 1058. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1072/1. Sk., 1072/2. Sk., 1074. Sk., 1073/1. Sk., 1075. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18519-28822 TM)
- RAMİ CUMA Mh., YEŞİLÇINAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18514-8625-8310)
- ŞENLİKKÖY Mh., YEŞİLKÖY HALKALI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18548-1743)
- SİYAVUŞPAŞA Mh., ALKAN Sk., GÜMÜŞ 1 Sk., MÜGE Sk., YASEMİN Sk., SÜSEN Sk., BARBAROS 3. Sk., BARBAROS 4. Sk., BARBAROS 5. Sk., 2. ASMALI Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18563-426)
- OKLALI Mh., KESTANELİK Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18564-23682 23182 23505 23650 23147 23671)
- ŞİRİNEVLER Mh., AKALIN Sk., DUMLU 1 Sk., ULU Sk., KASIRALTI Sk., BARBAROS Cd., ZEKİ MÜREN Sk., SARAY Cd., ERLER Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18566-427)
- CEBECİ Mh., 2. CEBECİ Cd., 1. CEBECİ Cd., 2800. Sk., 2800/1. Sk., 2801. Sk., 2802. Sk., 2803. Sk., 2804. Sk., 2805. Sk., 2806. Sk., 2807. Sk., 2808. Sk., 2809. Sk., 2810. Sk., 2811. Sk., 2812. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18540-28016 tm)
- AĞAÇLI Mh., ODAYERİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18569-9262,9843,9247,9789,9265,9263,9264,9269,9490,9235,9860)
AYEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI
BEYKOZ
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ÜSTEĞMEN ÖNDER BALKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: GÜLŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: EKİNCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ELBİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVACIK - Sokak: ONARIMLI
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: BOZHANE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOZHANE - Sokak: BEYKOZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BOZHANE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: SERİNSU
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORTAÇEŞME - Sokak: YAPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RİVA - Sokak: İSHAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KULE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: YAZLIK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: SAĞLIK EVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ÇİFTLİK İÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: FUZULİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: TAŞKALDIRIM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: MANGALDERE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BOZHANE YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ALKIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BAYRAM KÖPRÜ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: SERİNSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: RÜZGARLIBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: MESUT EMRE ÇAKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: TRABZON
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KONAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: FIRTINA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ALACA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ZÜMRA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: BALKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: KEMENÇE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: ERBAY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNŞA ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ELMAPINARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: FAYDALI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HARMANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CABBAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BÜYÜK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: MELİH ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: NAZAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: GÜZERGAH ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: HAVAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ASKERİ FİLO
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: İNTEPE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ŞİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: YUKARI MAHALLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: AŞAĞI MAHALLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: BİBERİYE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ÇADIR PERÇEMİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: ÇOBANLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KILIÇLI - Sokak: CAMİA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PAŞAMANDIRA - Sokak: NİLGÜN ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: KALYON
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: BAYRAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: KORU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: DİDAR
KADIKÖY
10:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RIHTIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: KASIMAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: BAŞAKÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NİZAMI CEDİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: İZZETTİN
15:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NAKİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NÜSHETEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: ÇİLEK
09:00 - 19:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FİKİRTEPE - Sokak: RÜZGAR
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: KÜME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: KARAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: HIZIRBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MERDİVENKÖY - Sokak: DR. ERKİN
10:00 - 12:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: ASMA DAL
MALTEPE
15:00 - 16:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: PLEVNE
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: DUDULLU YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: MEZARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: BAŞIBÜYÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAŞIBÜYÜK - Sokak: REÇİNE
PENDİK
09:30 - 12:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BAKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: EKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SELÇUKLU
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ÖZLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: BAĞDAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: BENGÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: HİRA
SULTANBEYLİ
09:00 - 19:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BEYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KARADAĞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAYYUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KINIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜPHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SÜMEYYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SİRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TAVŞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: YEŞİLIRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: İMAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ARTVİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÜZEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AĞRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SEFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇOLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KURFALI
16:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KIBRIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: KUBA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MAKAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: NAZİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SALİHLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: SEDİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: VAHDET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAYIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ISIRGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜLSUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BEYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: MERVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ÇİÇEKDAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: İLERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: ZEHRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BASRİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SARISU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SELÇUKHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: TOPHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MADIMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MUKADDES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: TEMAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KUBBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: OKUL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BOSNA
13:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KURAN KURSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEYİT GAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞEHİT ERKAN KARAKAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KABİLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: DİLEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: MEVLEVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SIRMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İRFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KARTALKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: TEMEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: SEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ADİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: HÜZÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KURAN KURSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: İNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÖLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KEŞİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: KIRLANGIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: BAŞARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: CİVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ÇATALKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÖZELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: NEBULA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ADİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: LATİF
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KURAN KURSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARACAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KIRLANGIÇ
12:00 - 13:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KONUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KRİSTAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEHTAP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BAHÇELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BİBERLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AKSA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜCRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HİCRET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: NEZAFET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SELÇUKHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEYH ŞAMİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ABBAS MEDENİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: NİZAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SELÇUKHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: SIDDIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: HARMANCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: HENDEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KIZILCIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: KUŞAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: LALEZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: METİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: AHENK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ERASLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YEMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MÜSPET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BİBERLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: NURTOPU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KOSOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: YOLKONAK
15:00 - 16:30 saat aralığındaBelde/Köy:
MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜNDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GİZEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAREKET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAZİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAHRAMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARGI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KUŞKONMAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MERAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SAĞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SEHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TANYERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VALİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YAZLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YELKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZİKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZLEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: İSABET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BALABAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ATMACA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: AYDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BABA İLYAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BARBAROS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAKAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: OVACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: GÜNDÜZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: AKINCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: AÇIKALIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BAHAMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: DERVİŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YILDIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇAĞIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ÇALDIRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YADİGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YELKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ZAFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: ACUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: BOSTANBÜKÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PAPATYA
ÜMRANİYE
09:30 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KIBRIS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÖZGÜVEN
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAMANEVLER - Sokak: PİRİREİS
ÜSKÜDAR
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ZAKKUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SELVİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: IHLAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: IHLAMUR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ORTANCA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ASLANAĞZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MAVİ ÇAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ZAMBAK ÇIKMAZI
13:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy:
MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: EROL GÜNAYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ZERRİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GAYRETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEHİT ŞÜKRÜ
10:00 - 12:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BİLGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: KÜFECİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: SELAMİALİ EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: BOSTANİÇİ 1.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: BİLGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: YAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: HATMİYAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: ŞEHİT NAZMİ ERMURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: MURATREİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MURATREİS - Sokak: HATMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELAMİ ALİ - Sokak: GÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELAMİALİ EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZENCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HATMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZENCİLER YENİYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DURBALI CAMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HİMMETBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞAİR RUHİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DURBALI
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında
BEDAŞ HAKKINDA
1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.
MİSYONUMUZ
Elektriğin temel yaşam gereksinimlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Tüm BEDAŞ çalışanları olarak tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile birlikte memnuniyetinizi hedef belirleyip kaliteli ve kesintisiz enerjiyi sizlere ulaştırmak için durmaksızın çalışıyoruz.
VİZYONUMUZ
Şebekemizin; hem teknik hem de ekonomik performansını sürekli iyileştirip geliştirerek sadece günümüz koşullarını değil, hizmet verdiğimiz müşterilerimizin gelecekteki beklentilerini de dikkate alacak bir planlama yöntemi uygulayarak arıza sayısı ve sıklığının az, kaliteli elektrik arzının ise sürekli gerçekleşmesini sağlayarak sektörde liderliğimizi muhafaza etmek.
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