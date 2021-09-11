İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2021 Cumartesi / 4 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4566
  • EURO
    10,0451
  • ALTIN
    486.111
  • BIST100
    1438.72
Yaşam

Elektrikli battaniye faciaya neden oldu

Düzce'de Labarnas Alpman (75), yalnız yaşadığı evinde, elektrikli battaniyeden çıkan yangında dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti.

DHA11 Eylül 2021 Cumartesi 13:30 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 13:30
ABONE OL

Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi Çilimli Caddesi'ndeki 2 katlı binanın alt katındaki evde tek başına yaşayan Labarnas Alpman, elektrikli battaniyeyi çalıştırarak uykuya daldı. Sabah elektrikli battaniyenin tutuşması üzerine evden dumanlar, yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, eve girdiklerinde Alpman'ın dumandan etkilenerek, hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Labarnas Alpman'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.