Suçlanan babası intihar etmişti; Elif Ada'nın hastalıktan öldüğü ortaya çıktı

Serik ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan B.N.E., 16 Kasım 2021 tarihinde 3 aylık bebeği Elif Ada Erol'un nefes almadığını fark edince sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü belirledi. Elif Ada'nın cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön incelemede başında ve alnında darp izlerinin tespit edilmesi üzerine bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

CEZAEVİNDE ÖLDÜ



Bu sırada B.N.E., İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, birlikte yaşadığı Elif Ada'nın babası Mustafa Gaffar'dan şikayetçi oldu. B.N.E., şikayetinde 2 gün önce Mustafa Gaffar ile aralarında kirayı ödemediği için tartışma çıktığını, bu sırada ağlayan bebeğinin başına Gaffar'ın bir kez vurduğunu iddia etti. B.N.E.'nin şikayeti üzerine Mustafa Gaffar gözaltına alındı. Bebeğinin düşmeden kaynaklı başını çarptığını öne süren Gaffar tutuklandı. Gaffar'ın, 18 Aralık sabahı koğuşunda infaz koruma memurları tarafından çarşafla ranzaya asılı cesedi bulundu.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEYEN HASTALIK

Antalya Adli Tıp Kurumu'nun Elif Ada bebeğin otopsi raporunda, ölümün darp ya da zehirlenme nedeniyle olmadığı, tanısı konulamayan hastalıktan kaynaklandığı belirtildi. Mustafa Gaffar'ın avukatı İbrahim Şahin, otopsi raporuna ilişkin Serik Adliyesi önünde açıklama yaptı. Şahin, Mustafa Gaffar'a B.N.E tarafından iftira atıldığını, bu iftiralar sonucu müvekkilinin tutuklandığını söyledi. İftiralar sonucu müvekkilinin cezaevinde şiddete maruz kaldığını, uğradığı şiddet ve 'cani baba' söylemlerine dayanamayarak yaşamına son verdiğini belirten Şahin, "B.N.E., attığı iftiralar sonucu bir nevi müvekkilin ölümüne sebebiyet vermiştir. Müvekkilim en baştan itibaren suçsuz olduğunu dile getirmiştir. Otopsi raporu, müvekkilin suçsuz olduğunun en büyük kanıtı. Bu rapor ile birlikte ailenin acısı bir nebze olsun hafiflemiştir" dedi.

BEBEK AÇ KALDIĞI İÇİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Raporda yazılı bulgulara dikkati çeken Şahin, "Rapordaki açıklamaya istinaden dikkat çekilmesi gereken en büyük husus, B.N.E. isimli şahsın kendi ifadesinde de bahsettiği gibi 3 aylık bebeğin 9 saat aç bırakılmasıdır. Anne ifadelerinde saat 02.00 sıralarında çocuğu uyuttuğunu, gece boyunca ağlamadığı için kendisinin de saat 11.00'de uyandığını söylemiştir. 3 aylık bir bebeğin 9 saat aç bırakılması, açlıktan ölmüş olabileceği sorusunu akla getirmektedir" dedi.

ANNE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Anne hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Şahin, "Umarız adalet yerini bulur. Müvekkilimin bunu görmeye ömrü vefa etmedi. Gıyabında da olsa suçsuzluğu kanıtlanmış oldu" dedi.