Elif Nur'un şüpheli ölümü! Aranan babaanne yakalandı

Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokak'ta iki ağabeyi ile yaşayan ve rahatsızlanmasının ardından tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Nur Elif T'nin babaannesi C.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince C.K. aynı mahallede gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürülen babaannenin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı alındı.

Babası G.T. ile annesi S.T. cezaevinde tutuklu bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nur Elif T'nin ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T. (12) Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmış, hala D.T. "çocuğa karşı eziyet", çocukların yakınlarını tehdit ettiği öne sürülen amca S.T. "silahla tehdit" suçundan tutuklanmıştı.