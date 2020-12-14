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Yaşam

Elleriyle beslediği tilki anahtarlarını kaçırdı

Sivas'ta yiyecek bulmak için kent merkezine inen tilki, kendisine yiyecek veren güvenlik görevlisinin uzattığı otomobilin anahtarını alıp, kaçtı. O anlar kameraya yansırken, güvenlik görevlisinin sucuk verdiği tilki, anahtarı bıraktı.

DHA14 Aralık 2020 Pazartesi 12:15 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:15
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Olay, kent merkezinde bir kamu kurumunda meydana geldi. İsmi açıklanmayan güvenlik görevlisi neredeyse her gün yiyecek bulmak için kent merkezine inen tilkiyi bir süre eliyle besledi, ardından da otomobilinin anahtarını sallayarak onunla oynamaya başladı. Ancak bu sırada tilki yiyecek sandığı anahtarı kapıp kaçtı. Güvenlik görevlisi panikle bir süre peşinden koştuğu tilkiye sucuk uzattı. Anahtarı bırakan tilki, sucuğu yedikten sonra kaçtı.

Tilkinin güvenlik kulübesine gelişi, verilen yiyeceği yediği anlar ve anahtarı alıp kaçması cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

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