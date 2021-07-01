1 Temmuz 2021 Perşembe 17:33 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 17:33

Elmalı Davası ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğun cinsel istismarı iddiasıyla yürütülen soruşturmada şüpheli anne ve üvey babanın serbest bırakılması ülke genelinde tepkiye neden oldu. Suçlamaların odağında olan anne ve üvey bab, olayla ilgili açıklama yaptı. Peki Elmalı davası nedir? Elmalı davasında ne oldu? İşte, Elmalı Davası ile ilgili son dakika gelişmeleri...

ELMALI DAVASI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde 7 yaşındaki G.E.G. ile 10 yaşındaki İ.E.G.'nin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın, Ocak ayındaki 3'üncü duruşmada tahliye edilmesi büyük tepki çekti.

Elmalı Davası'yla ilgili olduğu öne sürülen mektup sosyal medyada da büyük tepkilere yol açtı. Suçlamalarının odağında olan anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman, dava ile ilgili ilk kez konuştu. İşte Tüm Türkiye'yi derinden sarsan cinsel istismar olayı ile ilgili merak edilenler.

ELMALI DAVASINDA NE OLDU?

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin davanın yankıları sürüyor. Dava, çocukların babaannesi tarafından 2019 yılında açıldı.

Geçen yıl haziran ayında, Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G., anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ediyor. Hükümet yetkilileri, "Sanıkların en ağır cezayı almasını" istedi.

ŞÜPHELİ ANNE VE ÜVEY BABA İLK KEZ KONUŞTU

Kamuoyunda 'Elmalı davası' olarak dün tekrar gündeme gelen olayla ilgili Türkiye'nin konuştuğu çift Merve-Rahmi Akman, ilk kez Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı.

Akman çifti, suçsuz olduklarını, mahkemenin kendilerini doktor, psikolog raporlarına göre tahliye ettiğini öne sürerek, çocuklarının, babaanneleri tarafından yönlendirildiğini, bunun da psikolog raporları ile kanıtlandığını savundu.

"İFADELER ÇOCUKLARA EZBERLETİLDİ"

Merve Akman ayrıca, sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Psikolog raporuna göre ifadelerin çocuklara ezberletildiğini, özellikle resimler çizdirildiğini belirterek, şöyle dedi:

* Çocuklarım davanın başından beri Balıkesir Ayvalık Sosyal Hizmet Merkezi'nde psikologla görüşmektedir. Balıkesir Valiliği tarafından dosyaya gönderilen 30 Nisan 2021 tarihli evrakta, her ne kadar 23 Ekim 2020 tarihinde mahkemeye görüş bildirilse de yapılan mesleki çalışma sonucu 'Çocuklar hakkındaki kanaatlerinin değiştiği' bildirilmiş, bu yazının ekinde de çocuklarımla görüşen uzman psikoloğun 6 sayfalık raporu gönderilmiştir.

* Rapordan takip edebileceğiniz üzere psikologda şüphe uyanmasına neden olan somut olaylara tek tek yer verilerek, 'Babaanne Günay Soytok'un istismar davası, velayet davası ve çocukların sağlık kontrolleri hakkında tutarsız ve yalan beyanlarda bulunduğunun gözlemlendiği' belirtilmiştir.

* Raporun sonuç kısmında çocukların babaanne yanından alınarak, onunla görüşmesinin engellenmesinin, çocukların maruz kaldıkları manipülasyon ve duygusal şiddetten uzaklaştırılarak olayları net biçimde anlatabilmeleri için babaanne ile görüşmelerinin engellenmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı bildirilmiştir.

ELMALI DAVASINDA ÇOCUKLARIN ÖZ BABASI NEREDE?

Çocukların annesi olan Merve Akman, eski eşinin yani çocukların babasının kendisinden sonra 4 kez daha evlendiğini, en son evlendiği eşinin oğlunu istemediğini öne sürerek velayetini kendisine verdiğini ifade etti.

Çocukların durumundan sonradan haberdar olan babanın olayı duyduğunda ani sinirle bir hata yapmaması için avukat tarafından geç bilgilendirildiği öğrenildi.

Çocukların davasını üstlenen avukat, "Durumun vahim olduğunu anlattık. Babayı zapt etmekle uğraştık" dedi.

"ANNE BENİ BİR DAHA BABAMA GÖNDERME"

Kızının velayetinin hala kendisinde olduğunu kaydeden Merve Akman, şöyle devam etti:

Eski eşim benden sonra 4 kez evlendi. Bana 'oğlumu eşim istemiyor' diyerek kendisi gönderdi. Babama oğlumun noterde velayetini vererek teslim etti. Gelince kucağıma atladı, ağladı. 'Anne beni bir daha babama gönderme' dedi. Ben oğlumu Finike'de okula yazdırdım. 'Ben otelde çalışıyorum bir süre gelmeyeceğim' diyerek, çocuklarıma yalan söyledim. Sırf onların psikolojisi bozulmasın istedim.

"ÇOCUKLARI İSTİSMAR ETMEDİK KESİNLİKLE"

Rahmi Akman ise "Biz iki gündür eşimle Türkiye'nin baskısı altındayız. Sosyal medyadan bize ağır küfürler geliyor. Annemi, babamı, kardeşimi, eşimi, dostumu, arkadaşlarımı ağır şekilde tehdit ediyorlar. Bizim can güvenliğimiz yok. Biz çocukları istismar etmedik kesinlikle. Doktor raporlarımız, adli tıp raporlarımız vardır. Kesinlikle adli tıp raporlarında istismara dayanak hiçbir şey yoktur. Ben o çocuklara babasının yapmadığı babalığı yaptım, babasının vermediği sevgiyi verdim, babasının yapmadığı güzellikleri yaptım. Ben o çocuklara annesiyle beraber sahip çıktım. Benim sahip çıkmam suçsa siz yargıda karar verin" dedi.

ÇOCUKLARI KAÇIRMA GİRİŞİMİNDE BULUNULDU

Günay S.'nin avukatı Yusuf Önder ise süreci başından itibaren adli süreç ve yaşananlar hakkında bilgi verdi. Çocukların kontrol edildiği sağlık kuruluşundan aldıkları fiziksel şiddete maruz kaldıkları yönündeki rapor üzerine adli işlem başlattıklarını belirten Önder, 2020 yılında davanın açıldığını söyledi.

Duruşma gününden 2 gün önce anne Merve Akman ve üvey baba Rahmi Akman tarafından çocukların kaçırılmaya çalışıldığını belirten Önder, "İlk celseden 2 gün önce Antalyadan buraya geliyorlar ve velayeti kendisinde olmayan G.E.G.yi kaçırma teşebbüsünde bulunuyorlar. Çocuk bu sırada bağırıyor, vatandaşlar devreye girerek, çocuğu üvey baba ve annenin elinden alıp, babaanneye teslim ediyor. Duruşmadan 2 gün önce bunların yapılması şüphe uyandırır dedi.

"BABAYA İLK BAŞTA BİLGİ VERMEDİK"

Çocukların durumuyla ilgili ilk başta babaları Gürhan G.'ye bilgi verilmediğini söyleyen avukat Yusuf Önder, "Babanın bir hata yapmasından çekindik. Durum ayyuka çıktıktan sonra babayla konuştuk. Durumun vahim olduğunu anlattık. Babayı zapt etmekle uğraştık dedi.

"İFŞA EDİLMELERİ HUKUK İHLALİ"

Avukat Yusuf Önder sözlerini şu şekilde sürdürdü:

* Gelen haberler üzerine öğreniyoruz ki, çocukların annesi mahkemeye dair evrakları paylaşmış. Bu çocukların örselenmesidir. Çocukların haklarının zedelenmesidir. Çocukların adının açık bir şekilde görünür ve okunur bir şekilde yayınlanması, ifşa edilmesi tamamen bir hukuk ihlalidir. Bu ihlali kabul etmemiz mümkün değil.

* Bir takım haber kanallarından çocukların fotoğrafları paylaşılmaya ve erişilmeye çalışılıyor. Biz bunu kabul edemeyiz. Biz bu paylaşımlarla ilgili şikayetçi olacağız. Unutulma hakkı ve çocukların geleceği resmen şuanda çok büyük tehlikeye girmekte. Bu çocukları büyüyecekler. Bu çocuklar Türkiye'nin geleceği. (DHA)